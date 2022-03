Zemědělské sucho zasáhlo velkou část Česka, dlouho neprší a není sníh

Vyplývá to z údajů, které zveřejnili vědci na webu Intersucho.

Míru zemědělského sucha odborníci určují jako poměr aktuální zásoby vody a průměrné zásoby pro dané období v letech 1961 až 2010 v půdě do jednoho metru. Zatím zemědělci podle hlášení, které se na webu Intersucha objevuje s každotýdenní aktualizací, o dopadech sucha nemluví a stav půdy většinou hodnotí jako mírně vlhčí. To se však může rychle změnit, až se rostliny v nejbližší době probudí z vegetačního klidu a začnou zásoby vody rychle spotřebovávat. "Tento týden bude ještě nadále chladný. K oteplení by mělo dojít počátkem příštího týdne a nadprůměrné teploty by měly vydržet aspoň podle výhledů až do dubna. Srážek bude v dalších deseti dnech velice málo a hlavně půdní vlhkost do 40 centimetrů bude výrazněji níže, než je dlouhodobý průměr," uvedl vědci v komentáři k aktuálnímu výhledu. Sucho se tak bude pozvolna rozšiřovat. Vysušování v minulých dnech pomáhal i vítr.

Mezi místa, kde je aktuálně nejméně vody proti dlouhodobému průměru, patří střední Polabí, Pomoraví v Olomouckém kraji, dolní Poohří a také část jižních Čech v širším okolí Lužnice. Naopak proti průměru je zatím vodou dostatečně zásobená půda především ve velké části jižní Moravy.

Intersucho je projekt Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR, Mendelovy univerzity v Brně a Státního pozemkového úřadu, který monitoruje zemědělské sucho, předpovídá ho a pomáhá tak sedlákům přizpůsobit zemědělské činnosti a postupy tomu, aby se co nejlépe přizpůsobili klimatickým podmínkám daného roku.