Geneticky modifikované plodiny mají podle expertů zemědělský potenciál

Uměle upravené mohou být některé potraviny z dovozu. Proti pěstování takových plodin dlouhodobě vystupují i ekologové. Nelíbí se jim zejména hrozba nekontrolovaného šíření do okolního prostředí.

Straničtí odborníci se ztotožňovali s výrokem, že GMO otevírají v zemědělství nové možnosti. Jejich použití se ale musí podrobit přísným kontrolám. Jejich úplné odmítnutí by byla podle poslance Petra Bendla (ODS) katastrofa.

"Česká republika se má v tomto oboru čím chlubit. Bylo by chybou, kdybychom to nepodporovali v té podobě, v jaké to dnes funguje," míní. Europoslanec Ivan David (SPD) v genových manipulacích vidí do značné míry budoucnost lidstva, s kterou by se mělo v zemědělství počítat.

Člen sněmovního zemědělského výboru Marian Jurečka (KDU-ČSL) řekl, že zákaz GMO by vytvořil disproporci konkurenčního prostředí se zeměmi třetího světa. Zdůraznil ale, že je důležité mít jasná pravidla stejná pro celou Evropskou unii.

Nejkritičtější byl reprezentant hnutí STAN a Pirátů Pavel Čížek, který na potraviny z geneticky upravených plodin nahlíží stejně přísně jako Evropská unie. "Jakkoliv bychom to řešili, je třeba sladit předpisy na evropské úrovni," řekl. Argumentoval tím, že je v takových případech nutné zjišťovat dlouhodobé efekty na zdraví, což lze složitě kontrolovat.

V posledních letech začaly mlékárny, hlavně ve státech západní Evropy, označovat mléko nápisem GMO free, aby upozornily, že skot nekonzumoval právě geneticky modifikovanou sóju nebo jiné plodiny. Podle dřívějšího vyjádření předsedy Českomoravského svazu mlékárenského Jiřího Kopáčka jde o marketingový tah. Veškeré mléko je podle něj vždy "GMO free".