Mezi Proudy: Pro jaderné inovace tu bohužel není připravené prostředí, říká Radek Škoda

Zkamenělá legislativa a mýty

Část lidí k jádru pořád přistupuje spíše s odporem a strachem vyvolaným tragickými událostmi minulosti. A i když se na druhou stranu Česko řadí k zemím spíše pro jádro, inovacím u nás dveře nejsou ještě úplně otevřeny. „Když přijdete a začnete v odborných kruzích říkat, že postavíte něco jiného, než jsou Dukovany nebo Temelín, tak se všem zježí vlasy na hlavě nebo začnou vymýšlet, proč to nejde,“ říká Radek Škoda. A s tímhle problémem je spojená i zastaralá a nekoncepční legislativa okolo které se v posledních týdnech rozvířila diskuse.

Mýtů okolo jaderné energetiky je ve společnosti několik. Hned jako první nás napadne nebezpečný jaderný odpad a radioaktivita. Za tím stojí řada filmů a seriálů, ale i špatná komunikace státu s obcemi. „V Simpsonech je jaderný odpad něco zeleného tekutého, ale tak to není. Jsou to čtyři až pět metrů dlouhé tyče, které jsou uloženy ve speciálním kontejneru hluboko pod zemí,“ upřesňuje Škoda a dodává „Když přijedete do vesnice a oznámíte jim« Tady vám postavím úložiště jaderného odpadu », tak tím nikoho nenadchnete. Finové to udělali jinak, obcím nabídli různé kompenzace a ať se sami rozhodnou.“

Některé státy jako např. Japonsko, Francie nebo Německo, dále využívají tzv. přepracované jaderné palivo. Z něj lze získat ještě velké množství uranu a plutonia. „Paliva se v elektrárně spotřebuje okolo čtyř procent, většina je pořád v článcích. Existují i technologie, díky kterým je můžete dál využívat, třeba na vytápění města,“ uvádí Škoda. A právě Radek Škoda se svým výzkumným týmem vědců z ČVUT a plzeňské univerzity pracuje na projektu Teplátor, který z vyhořelého paliva dokáže vytápět města i několik desítek let.

Malé reaktory

Nedávno se objevila zpráva, že chce ČEZ stavět malé modulární reaktory v Temelíně, Dukovanech nebo Mělníku, tedy v místech, kde jsou dnes uhelné ale i jaderné elektrárny. Cena stavby ani provozu není zatím známá. Podle Radka Škody musí mít tyto malé jaderné reaktory stejné bezpečnostní systémy, stejnou dozornu i ochranu, jako velké. Stavět je tedy v blízkosti velkých jaderných elektráren, které vyrobí více energie a její náklady nejsou tedy tak vysoké, není ekonomicky výhodné.

