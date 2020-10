12 zastupitelů za ANO vytvořilo v Brně nezávislý klub, v čele je Vokřál

Hnutí ANO před dvěma lety vyhrálo v Brně volby, ale skončilo v opozici. Mělo 18 zastupitelů, kteří ale po zrušení organizace letos v půli roku pozbyli členství v hnutí. Dvanáct zastupitelů v čele s Vokřálem a bývalou předsedkyní brněnské organizace a starostkou Králova Pole Karin Karasovou vytvořili nový klub nezávislých zastupitelů, šest zastupitelů zůstalo v původním klubu.

V této šestici je například Jiří Faltýnek, syn místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka, místostarostka Brna-Černovic Šárka Korkešová nebo místostarosta Brna-severu David Aleš. Právě Faltýnek nebo Korkešová byli zmiňováni při řešení sporů v brněnských organizacích před Vokřálovým odchodem.

Vokřál se do hnutí vracet nehodlá, podobně to vidí i Karasová, která si přihlášku nepodala. Někteří z 12 členů nezávislého klubu podle nich přihlášku do obnovované brněnské organizace podají, zbývající dva roky volebního období ale setrvají už v nezávislém klubu bez ohledu na případné přijetí zpět do ANO. Vokřál uvedl, že klub vznikl po třech až čtyřech měsících debat po zrušení brněnské buňky.

"Dlouho se spekulovalo kolik bývalých členů hnutí je schopno komunikovat a toto je jasná odpověď, že 12 lidí vytvořilo kompaktní klub, který je ochoten a schopen pracovat společně bez nějakých eskapád," uvedl Vokřál.

Připomněl, že klub je v opozici. "Musíme dva roky plnit opoziční politiku, na druhé straně se chceme jako vždy konstruktivně stavět k věcem, protože mezi sebou máme starosty, jako například paní Karasovou. Chceme být aktivní a do budoucna se uvidí," řekl Vokřál.

Do brněnského ANO podalo přihlášku asi 100 lidí, uvedl už dříve pro ČTK předseda jihomoravské organizace Lubomír Wenzl. Krajské předsednictvo podle něj projedná přihlášky koncem října.

Vokřál opustil ANO v červnu kvůli sporům v brněnské organizaci, kde chtěl zrušit několik místních buněk kvůli možnému napojení některých lidí na různé kauzy. Předsednictvo ANO nejprve organizace zrušilo, později rozhodnutí změnilo. Vokřál pak z hnutí odešel. Po jeho odchodu předseda ANO a premiér Andrej Babiš navrhl zrušení celé brněnské organizace a předsednictvo jeho návrhu vyhovělo. Babiš uvedl, že v hnutí nechce lidi, kteří by mohli být napojeni na pochybné kauzy. Je to například případ Stoka, jejímž hlavním aktérem je bývalý člen ANO Jiří Švachula. Podle obžaloby byl hlavním strůjcem korupce při zadávaní veřejných zakázek na radnici Brno-střed. Případ nyní projednává soud.