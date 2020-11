17. listopad: Na Národní třídu přicházejí politici, kdosi donesl protibabišovský plakát

Podle zpravodaje ČTK přicházejí na Národní třídu zhruba od sedmé hodiny ranní lidé zapálit svíčku, jsou tam i policisté a zástupci médií. Národní třída je pro dopravu jako každý rok 17. listopadu uzavřená.

Vondráček přítomným novinářům řekl, že listopad 1989 je největší historickou událostí, kterou za svého života zažil. Události podle něj položily základ české státnosti.

Na Národní třídu v Praze dorazil dnes ráno krátce před 08:00 premiér Andrej Babiš (ANO) v doprovodu ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO). Pod pamětní desku na průčelí Kaňkova paláce položili květiny a zapálili svíčky.

Za 31 let od listopadové revoluce se podle Babiše vše změnilo. Nejdůležitější je podle něj svoboda. "Ti, kteří to nezažili, si to možná neumí představit, jak to bylo předtím," řekl přítomným novinářům. Lidé by si podle něj měli svobody vážit, v této souvislosti připomněl situaci v Bělorusku. Babiš už pro dnešek žádné plány nemá, den bude trávit s rodinou. Lidem by doporučil, aby na listopad 1989 zavzpomínali a večer si poslechli koncert České filharmonie.

Schillerová dnes vzpomněla na obrovské emoce a euforii v listopadu 1989. Rok má také spojený s narozením syna. Před 31 lety si přála, aby její děti měly lepší život než generace jejích současníků. Všichni mají podle Schillerové velkou povinnost a zodpovědnost svobodu chránit, není samozřejmostí.

Jan Blatný: Podobně jako před 31 lety se potřebujeme opět semknout a společně zlepšit situaci, ve které se nacházíme. Využijme k tomu právě 17. listopad. Tehdy bylo potřeba jít na náměstí, teď je nezbytné zůstat doma. #spolutozvladneme — Ministerstvo zdravotnictví (@ZdravkoOnline) November 17, 2020

Pod pamětní deskou hoří od rána desítky svíček. Věnec tam umístila například Česká advokátní komora, nese nápis "Děkujeme, že můžeme". Někdo na místo donesl i plakát namířený proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO) se vzkazem "Květiny estébáka a normalizačního komunisty tady nechceme". Na místě jsou i fotografie bývalého prezidenta Václava Havla s dalajlamou.

Češi si dnes připomínají výročí událostí spojených se 17. listopadem, kdy proti studentům v roce 1939 krvavě zakročili němečtí nacisté a o 50 let později komunistická moc. Letošní podoba oslav je ale kvůli epidemii koronaviru jiná než v předchozích letech, nejsou organizované a z velké části se přesouvají do on-line prostoru. Některé akce se však i přes omezení pohybu uskuteční v ulicích. Na bezpečnost tam dohlédne policie.

V Praze na Albertově bude možné položit svíčku, městem projdou také dvě desítky účastníků maskovaného průvodu Sametové posvícení. Tradiční oslavy Korzo národní mohou lidé sledovat on-line, půjde o diskuse, koncerty, divadla či píseň Modlitbu pro Martu, kterou z balkonu Národního divadla zazpívá v 17:11 Aneta Langerová. Před Novou budovou Národního muzea by měl být slavnostně odhalen pylon připomínající památku Jana Palacha. Vzpomínat se bude i v dalších městech republiky.