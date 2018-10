Babiš by měl protibabišovským aktivistům a opozici poděkovat

Ekonomové hodnotí výsledky voleb do Senátu kladně

Samotná debata před hlasováním o vládě byla vše jiné než konstruktivní a vyvážená. Opozice v ní předvedla svojí praktickou vyprázdněnost. O programu vlády jsme slyšeli málo, a pokud, tak že jsou to nesplnitelné sliby. To jak by situaci řešila opozice, která byla ve vládě často více než dekádu a půl jsme neslyšeli nic. Slib osekávání administrativy pro podnikatele, když u moci dělaly dnešní opoziční strany opak, už skutečně nikoho nemůže zaujmout.

Hlavním argumentem proti nastupující vládě se stala osoba premiéra Babiše, a to, že je vláda podporována komunisty. Babiš je podle opozice bývalý agent StB a oligarcha, který k miliardám a ke svému zemědělskému impériu přišel za podivných okolností. Jeho vládu pak podporují nereformovaní komunisté, které pak poprvé od roku 1989 přivádí k moci.

Některé výroky byly skutečně neuvěřitelné. „Ta jedenáctka, co mi to připomíná. Naběhlo mi 11. září 2001, kdy teroristé se spikli a zaútočili na nejcitlivější místa, která se jim nelíbila. Na správu, na obranu, na byznysová centra. Jsme svědky něčeho podobného,“ prohlásila před demonstranty na Malostranském náměstí například Miroslava Němcová. Tento výrok je srovnatelný s perlami posledních let typu „neznám špinavé peníze“ nebo „v té krabici mám víno“.

Stejná dáma před několika dny slíbila, že se zasadí o zákaz komunistické strany. Jistě to bohulibá věc. Leč paní Němcová byla poprvé zvolena do parlamentu před 20 roky a od té doby tam vedle komunistů sedí, a až na občasné rétorické výpady, proti nim naprosto nic neudělala.

Podobně křečovitě působí protikomunistické výroky KDU-ČSL a jejich bývalého předsedy, nyní poslance TOP 09 Miroslava Kalouska. Za měsíc to bude přesně 12 let, co tehdejší předseda lidovců Kalousek s podporou předsednictva zahájil jednání s předsedou ČSSD Jiřím Paroubkem o vzniku vlády jejich stran s podporou komunistů. Jen odpor řadových členů tomu zabránil.

Pokud lidovci dnes tvrdí, že vládu s komunisty nikdy nepodpoří je jim možná dobré připomenout, že v letech 1948-89 byla jejich strana součástí Národní fronty a komunistickou vládu podporovali. Ostatně bratr Kalousek byl členem od roku 1984.

Podobně hysterická je i kritika Babiše a jeho zbohatnutí. Položme si otázku, kdy Babiš zbohatl a kdo tehdy vládl? Kdo tvořil zákony a pravidla? Bylo veřejně známým tajemstvím, že Babiš měl dobré vztahy se všemi politickými stranami a dokázal systém využít. Pokud dnes mnozí nadávají na to, jak získal majetek, je jim opět třeba připomenout, že pravidla tvořily strany, které proti němu dnes tak horlivě bojují.

Snad nejhloupější je tendence mnoha politiků a osobností nadávat lidem, kteří se rozhodli nevolit podle jejich doporučení. Ne, tito lidé skutečně nejsou „demokratická sedlina“ či dokonce „rudo-hnědá prasata“. Tito lidé byli a mnozí stále jsou jednoduše znechuceni stylem vládnutí, který „tradiční“ strany provozovaly. Mohou strany, které měly a mnohé stále mají své oligarchy a velrybáře skutečně kritizovat kvůli podobným praktikám kritizovat Babiše? A že uvěřil populistickým slibům? Pamatujete daňové kolečko ODS nebo pastelkovné?

Korunu všemu nasadili protestující, kteří nejdříve Babiše vyzývali, aby mezi ně přišel a promluvil si s nimi. Když tak učinil, začaly na něj létat lahve. Za podobné chování Babiš děkuje. Nepochybně z něj u mnoha lidí udělalo mučedníka.

Jak se tedy Babišovi postavit tak, aby to neskončilo blamáží? V první řadě je s Babišem vést tvrdou a odbornou debatu. Premiér má často tendenci, když mu dojdou argumenty se zacyklit a obviňovat všechny jiné a ne sebe. Tím se stává největším nepřítelem sebe samého.

Babiš už také se svým hnutím v politice nový, jak to tvrdil ještě před dvěma roky a už má za sebou nějakou minulost, kterou by mu měla opozice připomínat. Pro GPDR, inkluzi, registrační pokladny nebo reformu sociálních dávek, kdy je část vyplácená ve stravenkách a mnoha lidem zkomplikovali život, totiž nehlasovali jen sociální demokraté, jak se ANO podařilo mnohým vsugerovat.

Pokud však bude kritika Babiše nadále podobně plytká a obecná a budou v jejím čele lidé, kteří sami mají více, než dost másla na hlavě budou podobné akce a podobná kritika pro Babíše spíše živou vodou než něčím z čeho by měl mít obavy. Možná by skutečně za ni měl poděkovat....