Komunisté drží Babiše v šachu? Bez nich zřejmě státní rozpočet neprojde

Aktualizováno 23.9.2018, 14:16 — Autor: ČTK

Praha - Vládní koalice se podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) pokusí vyjednat podporu rozpočtu na příští rok primárně s KSČM. Ministryně tuto stranu označila za přirozeného partnera vzhledem k tomu, že komunisté vznik kabinetu ANO a ČSSD umožnili. Maláčová to dnes uvedla v pořadu Partie televize Prima. TOP 09 by chtěla ve Sněmovně prosadit, aby vláda přepracovala rozpočet na rok 2019 tak, aby byl vyrovnaný a s vyššími investicemi. ČSSD to nepodpoří.