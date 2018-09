Brusel nemá diktovat, jak využit dotace, míní Zeman. Pak překroutil názor Merkelové

— Autor: ČTK

Olomouc - Evropská komise by podle prezidenta Miloše Zemana neměla členským státům přesně určovat, do čeho mají investovat evropské dotace. O využití evropských dotací by podle prezidenta měly rozhodovat státy, což by zvýšilo efektivitu těchto investic. "Každá země má jiné podmínky," řekl dnes Zeman v Olomouci, kde zahájil třídenní návštěvu Olomouckého kraje.