ČSSD jde ke dnu? Průzkum ukázal, že je na tom hůř, než se čekalo

„Vůbec to nebudu komentovat, pokládám to číslo za hloupost,“ okomentoval výsledky průzkumu agentury STEM/MARK europoslanec a vlivný pražský sociální demokrat Miroslav Poche.

Zveřejněná čísla nebere vážně ani jednička kandidátky pražské ČSSD. „My jsme viděli průzkum od stejné agentury, kde nás volilo až sedm a půl procenta Pražanů. Podle průzkumu České televize máme volební potenciál přes devět procent,“ zdůraznil Jakub Landovský, který je přesvědčen o úspěchu své strany.

Pokud by sociální demokracie utrpěla opravdu takový volební debakl, mohlo by to mít dopad i na předsedu ČSSD Jana Hamáčka. Toho totiž mocensky drží pravě Poche, neoficiální šéf pražské buňky.

Jak již bylo řečeno, podle tohoto průzkumu by ČSSD v Praze získala jen asi 2 procenta. Nejvíce hlasů by lidé dali občanských demokratům (17%). Za nimi by s patnácti procenty skončili Piráti a hnutí ANO. Společná kandidátka TOP 09, STAN a lidovců s 12 procenty. Uspět by mohlo také uskupení Praha sobě, které by volilo asi 8 procent lidí. Hnutí SPD Tomia Okamury naopak se čtyřmi procenty mělo smůlu.