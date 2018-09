V USA píšou o českých Pirátech: Mají šanci dobýt Prahu a znervóznit Babiše

Článek poukazuje na to, že česká Pirátská strana je jedna z mála z okolo 40 odnoží původní švédské Pirátské strany, založené v roce 2006, které se podařilo přežít v kompetitivním politickém prostředí a dosáhnout v něm i signifikantního úspěchu. Piráti v parlamentních volbách v roce 2017 dosáhly celkově na třetí místo se ziskem 10,79% hlasů a získaly 22 křesel v Parlamentu. Jen na Islandu Piráti dosáhli podobného úspěchu.

Podle Philipa Heijmanse, novináře žijícího v Praze a autora článku, Piráti vzešli jako seriózní alternativa vůči tradičním a k nacionalismu se klonícím pravicovým stranám. Oslovení představitelé strany přičítají svůj úspěch nedávné politické historii, jmenovitě 40leté komunistické vládě a postupnému znechucení z politiky, ke kterému došlo v post-komunistických letech.

„Politika v České republice nemá příliš velký kredit, a to je částečně způsobeno komunistickou dobou, stejně jako tím, co se stalo v 90. letech a dnes, s vysokou úrovní korupce, a to je něco, co bychom chtěli změnit, " cituje magazín kandidáta Pirátů na primátora Prahy, lékaře Zdeňka Hříba.

Jiří Pehe, politický analytik a ředitel New York University Prague, připisuje volební úspěch Pirátů jejich novostí. „ Lidé hledají v politice něco nového a v tomto případě[Piráti] to reprezentují,“ vysvětluje Pehe a dodává, že se jedná o stranu, která je nejenom v opozici vůči tzv. tradičním stranám, ale i protestnímu hnutí ANO, takže „stojí někde mezi.“

Podle Peheho souboj mezi Piráty a ANO o Prahu má velký potenciál. Pokud ANO ztratí Prahu, bude to „velká rána pro Babiše“, protože by to mohlo poslat zprávu, že jeho politické hnutí na tom není až tak dobře. Článek jeho slova ilustruje volebními průzkumy České televize, podle nichž Piráti v Praze by mohli vyhrát s 21,5% hlasů, zatímco ANO by získalo jen 14% hlasů.

Podle průzkumu agentury STEM/MARK pro deník MF DNES, by však v komunálních volbách v Praze vyhrála se 17 procenty ODS, v závěsu za ní by se s patnácti procenty umístili Piráti společně s hnutím ANO.

Heijmans upozorňuje, že ačkoliv volební kampaň Pirátů je poměrně pozitivní, druhý nejbohatší Čech bývá terčem tvrdých slov. Je nazýván jako „oligarcha“ a osočován z toho, že zavádí „autoritářskou kulturu.“ Babiš se též nezdráhá útočit na Piráty, které označuje za nic nedělající a ničeho nedosahující stranu.

Podobné výčitky zaznívají na Piráty nejenom ze strany jejich politických odpůrců, ale i potencionálních, současných či bývalých příznivců. Článek cituje 22letou studentku Karlovy Univerzity Veroniku Bayerovou, která podporuje politický program strany, ale která je poněkud skeptická ohledně schopnosti Pirátů jej učinit realitou.

Heijmans zmiňuje kritiku, která se Pirátům dostává ohledně jejich návrhu na legalizaci marihuany. Nová šéfka rady vlády pro protidrogovou problematiku Jarmila Vedralová odmítá návrh pirátské strany, aby si lidé mohli pěstovat sami konopí. Piráti argumentují, že české zákony uznávají použití léčebného konopí, toho je ale nedostatek, což by domácí pěstování vyřešilo. Vedralová v rozhovoru pro Novinky.cz řekla, že to je věc ministerstva zdravotnictví a že si nepřeje legalizací marihuany „udělat chybu.“

Čeští politologové se též kriticky dívají na „kádrování“ Pirátů ohledně jejich budoucích potencionálních partnerů na radnicích. Piráti tvrdí, že nebudou sedět s kýmkoliv, kdo se v minulosti provinil, byl odsouzený, je trestně stíhaný nebo hromadí funkce. Podle politologů tím Piráti znemožňují povolebních vytvoření koalic a sami sebe stahují i s volebním vítězstvím do opozice. Komentáři Reflexu a Echa 24 v tomto ohledu zvláště kritizovali Hříba, který odmítá koalici s celou řadou ostatních politických stran, včetně ANO, ODS či nezávislé Praha sobě.