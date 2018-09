Drsná hádka a urážky: TOP 09 a “sobotkovské” křídlo ČSSD jsou jedno, spustil Zahradil. A Kalousek se naštval

„Ze Strakovky zmizí státní tajemník pro EU Aleš Chmelař, stejně jako jeho předchůdce Tomáš Prouza jeden z reliktů “sobotkovské” ČSSD. Je dobře, že tito lidé již nebudou spoluurčovat evropskou politiku ČR. Pro změnu ovšem hrozí, že nyní se podobné typy zahnízdí na MZV ČR,“ upozornil europoslanec ODS Jan Zahradil.

Na jeho slova obratem zareagoval šéf poslanců TOP 09. „Teď už tu evropskou politiku bude určovat jenom Andrej Babiš sám. Ruku v ruce se Zemanem a Orbánem. Lidé si to tak zvolili, tak to tak bude. Ale že nad tím jásá odborný garant zahraniční politiky ODS, to je docela smutné,“ rýpnul si do Zahradila Miroslav Kalousek.

Europoslanec si to ale nenechal jen tak líbit a úder Kalouskovi vrátil. „Že TOP 09 je v podstatě pravicovou frakcí ČSSD, víme už dlouho, nemusíte to zdůrazňovat,“ opáčil Zahradil na twitteru. Podle něj přitom nejde o žádné urážky. „Registruji jen, že pan Kalousek již nic neskrývá a hrdě se hlásí k ČSSD. Fair enough,“ doplnil politik ODS. „Vždyť říkám. Sobotku, Prouzu a Chmelaře by TOP 09 mohla z fleku přijmout za členy,“ myslí si.

S tím ale Kalousek důrazně nesouhlasí. „Sobotku určitě ne, Chmelaře neznám, Tomáše Prouzu bych bral hned. Kompetentních osvícených lidí na mezinárodní politiku není nikdy dost. Zvlášť v zápase s protievropskou destruktivní demagogií,“ vysvětlil předseda poslaneckého klubu TOP 09.

Ani tato slova nenechal Zahradil bez reakce. „Máte ten svět černobíle jednoduchý. Je proti nám, kdo není s námi, že? No, to už tady bylo. Ovšem mezi černou a bílou je ještě 50 odstínů šedé,“ rýpnul si europoslanec.

Svou debatu s Kalouskem pak shrnul do několika vět. „Včerejší coming-out M. Kalouska: T. Prouzu by bral do své strany hned. Že TOP 09 a “sobotkovské” křídlo ČSSD jedno jsou, víme už dlouho. Teď to máme i oficiálně potvrzeno předsedou poslaneckého klubu.

Tak ještě sfúzovat,“ tvrdí Zahradil.