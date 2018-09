Ondráček chce rozlišovat občany na lidi a nadlidi? Nevydat ho je velká chyba, bědují politici

Ondráček v rozhovoru pro EuroZprávy.cz v době prezidentské kampaně prohlásil: „Horáček je podle dostupných informací bývalý vekslák a spolupracovník StB s krycím jménem Sázkař.“ Právě kvůli těmto slovům na něj Horáček následně podal trestní oznámení.

Výbor nedoporučil Ondráčkovo vydání podle jeho člena za Piráty Jakuba Michálka hlasy poslanců za hnutí ANO, SPD Tomia Okamury a KSČM a také Marka Bendy z ODS. Mezi většinou členů výboru převládl podle něho názor, že Horáček měl záležitost řešit civilní žalobou. Sněmovna rozhodne o Ondráčkově vydání na schůzi, která začne koncem října.

Rozhodnutí výboru se ale řadě politiků nelíbí. „Neztotožňuji se stanoviskem MIV ve věci nevydání poslance Ondráčka k trestnímu stíhání. Jsem přesvědčen, že poslanci by neměli mít privilegium oproti jiným občanům. Imunita by se měla vztahovat pouze na výroky pronesené ve Sněmovně. Je to nešťastný signál vyslaný veřejnosti,“ uvedl lidovec Marek Výborný, který jakožto člen výboru hlasoval pro vydání.

Podle Piráta Jakuba Michálka udělal výbor velkou chybu. „Ondráček z teplíčka vládnoucí koalice šířil lži o spolupráci Horáčka s StB a teď se schovává za imunitu. Nejsem velký fanda pana Horáčka ani trestného činu pomluvy. Ale když už ho jednou v zákonech máme, tak platí pro všechny. A má to podle mě řešit nestranný státní zástupce a soud, ne politický orgán,“ uvedl poslanec.

„Ptám se, kdo jiný než poslanci, kteří schvalují zákony, by je měl taky dodržovat? Normální lidi už mají plné zuby manipulace, tedy různých lží, fake news a hoaxů v e-mailech, které některé strany a zájmové skupiny šíří. Ondráček se k tomu, co udělal, nevyjádřil ani neuvedl žádný důvod, proč chce uplatnit imunitu. Prý se k tomu vyjádří až v závěrečné řeči u soudu, což bude kvůli imunitě a přerušení řízení za mnoho let. Slušné by podle mě bylo si to obhájit, nebo se za to omluvit, chybu přece může udělat každý. Kéž by aspoň taková základní slušnost byla v naší parlamentní kultuře standard,“ dodal Michálek.

Přidal se i jeho stranický kolega, poslanec Tomáš Martínek. „Ondráček - to je ten poslanec, co chtěl zavést navíc i trestný čin hanobení hlavy státu? Takže chce rozlišovat občany na lidi a nadlidi? Poslanci a jiní ústavní činitelé pomlouvat bez nápravy (omluvy) tedy podle něj mohou, ale naopak ne?“ podivuje se Martínek na sociálních sítích.

„Mám senátorskou imunitu. Co bych tak ošklivého nepravdivého o poslanci Ondráčkovi řekl, abych ji taky pak využil. Jako on při sprosté lži o Horáčkovi. Hmmm, problém. Vše ošklivé, co mě o tom komunistovi napadá, je pravda. Tak nic no,“ posteskl si senátor Václav Láska.

To, že Ondráčka podrželi svými hlasy i poslanci ANO se nelíbí europoslanci Pavlu Teličkovi, který se do Evropského parlamentu dostal právě na kandidátce tohoto hnutí. „ANO dnes u Ondráčka potvrdilo, že je schopno všeho. Vyměnit cokoliv za cokoliv. Hodnoty jsou pro něj slovem ze slovníku cizích slov. Původní proklamovaný etos definitivně rozmetán. Koalice též stvrzena. Jsem rád “zrádcem”. Ale on jím je v reálu někdo jiný,“ rýpnul si do ANO Telička, který se s hnutím kvůli rozdílným názorům rozešel.

A nadšený samozřejmě není ani sám Michal Horáček. „Rozhodnutí výboru nedoporučit Sněmovně vydání pana Ondráčka k trestnímu stíhání, požadované státním zástupcem, je nebezpečný precedent. Říká, že lež je možné tolerovat. Tím se legitimizuje a stává legalizovanou zvyklostí. Toto rozhodnutí tak poškozuje každého z nás,“ varuje.

A přidal se i šéfkomentátor ČT Sport Robert Záruba. „Ode dneška tedy lež = "větší tlak". Hanba poslancům, kteří rozhodnutím nevydat s.Ondráčka tu jistě tenkou hranici imunity proměnili ve zmatenou barikádu,“ zlobí se sportovní novinář.