Hnutí ANO válcuje konkurenci, TOP 09 se vrací do hry

Hnutí ANO nadále nechává své politické soupeře daleko za sebou a i v září by zvítězilo v hypotetických sněmovních volbách se ziskem 28,1% hlasů.

Na druhé místě se ovšem posunuli Piráti, a to se ziskem 13,9% hlasů a odsunuli na třetí místo ODS, která byla v srpnu druhou nejsilnější stranou.

Občanští demokraté by tak v září získali 13,1% hlasů. Čtvrtá SPD by v září získala v hypotetických sněmovních volbách 12,7% hlasů.

KSČM by s aktuálním ziskem 7,2% hlasů předstihla ČSSD, která by v září skončila až na šestém místě, a to s podporou 6,4% voličů.

Aktuální volební preference mohou do jisté míry reflektovat voličské nálady před komunálními volbami, čemuž napovídá jak posilování Pirátů, ODS, SPD, tak ale i např. pokles voličské podpory ČSSD. Jak totiž Piráti, tak i ODS, ale i právě SDP mohou dle dostupných průzkumů komunálních preferencí či volebních potenciálů, získat v nadcházejících komunálních volbách výrazné posílení pozic. Oproti tomu sociální demokraté mohou naopak výrazně oslabit.

Neméně zajímavé je pak ve srovnání se srpnovým průzkumem volebních preferencí společnosti SANEP výrazný nárůst podpory TOP 09, která by aktuálně získala 5,2% hlasů, což je ovšem o 1,7 procentního bodu více, než v srpnu. Zejména u TOP 09 může hrát výraznou roli probíhající předvolební kampaň pro komunální volby, v nichž figuruje předseda TOP 09 Jiří Pospíšil, který byl v minulosti veřejností vnímán jako jeden z nejlépe hodnocených osobností domácí politické scény.

Bývalý ministr spravedlnosti a stávající předseda TOP 09 Jiří Pospíšil, se tak může jak upozaděním kontroverzně vnímaného Miroslava Kalouska, ale i díky probíhající předvolební kampani postarat jak o výrazný úspěch této strany zejména na úrovni pražského magistrátu, tak ale i o odvrácení hrozby totálního volebního debaklu TOP 09.

KDU-ČSL by v i v září získalo 5,1% hlasů. Hnutí STAN se pak aktuálně těší podpoře 5% voličů a drží se tak na hranici vstupu do Poslanecké sněmovny. Jiná politická strana či hnutí by v září poslanecká křesla nezískala.

Jak ukazují volební preference v Praze, i tam je patrný aktuální vliv předvolebních kampaní nadcházejících komunálních voleb. Preferovaní Pirátů, kteří předstihli hnutí ANO, posílení ODS, SPD ale i TOP 09 oproti sněmovním volbám konaných v roce 2017, lze vnímat aktuálně zejména v souvislosti s aktuálními komunálními volbami.

I zde je patrné v případě TOP 09, která v minulých měsících zaznamenává postupný odliv voličů, že v Praze, kde má TOP 09 tradičně nejvíce věrných voličů, aktuálně ještě posiluje, a to ve srovnání se sněmovními volbami v roce 2017. To lze dávat do souvislostí s výraznou osobností Jiřího Pospíšila, který je zásadně kladněji vnímán než jeho předsednický předchůdce Miroslav Kalousek. Bývalý ministr spravedlnosti a stávající předseda TOP 09 Jiří Pospíšil byl rovněž v minulosti jedním z nejlépe hodnocených ministrů a je tedy jedním z kladně vnímaných politiků na domácí politické scéně.