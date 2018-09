Střelba na loď s migranty u Maroka? My jsme to měli dělat už dávno, zní od Babiše

Marocké námořnictvo bylo podle oficiálního prohlášení „nuceno" střílet na rychlý člun řízený španělským občanem, který „odmítal uposlechnout" pokynů, přestože se plavil v marockých vodách. Čtyři migranti ve člunu byli zraněni, a to včetně Maročanky, která zraněním v nemocnici podlehla. Migranti podle námořnictva ve člunu leželi, a tak je nebylo vidět.

Na zprávu zareagoval i někdejší poslanec hnutí ANO a poradce v oblasti bezpečnosti a obrany Bohuslav Chalupa. „...nejsem z toho nijak šťastný, ale musím konstatovat, že marocké námořní síly se zachovaly tak, jak se EU a NATO měly zachovat dávno. Ochrana hranice nemůže být hájena jinak, než se zbraní v ruce - pokud takto hájena není, stává se hranice a její ochrana směšnou a nefunkční - současná každodenní realita,“ tvrdí na sociálních sítích.

Je mu prý jasné, že jeho slova způsobí rozruch. „Nepochybuji, že můj postoj je politicky zcela nekorektní, kontroverzní a vyvolá řadu negativních reakcí - ale je na čase to říci hodně nahlas - kdyby Frontex, Řecké, Italské či Španělské námořní síly, čí NATO použily hrubou sílu k zastavení nelegální = NEZÁKONNÉ migrace hned na jejím počátku, tedy i za cenu usmrcení několika pašeráku a pravděpodobně i osob vědomých si nelegálnosti své migrace, pak by nedošlo nejen k smrti minimálně cca 6 000 lidí utonutím (a to vůbec nevíme kolik tisíc lidí zahynulo na Africké pevnině, při cestě k pobřeží),“ myslí si Chalupa.

A to podle něj není vše. „A především by byl vyslán velmi jasný a nekompromisní signál všem pašerákům a ostatním, kteří na celé situaci těžce parazitují, že tudy cesta nepovede - a byl by zásadním způsobem likvidován jejich "business" ale všechny ostatní negativní důsledky pro Evropu, vnitřní nálady, včetně její bezpečnosti a snížení intenzity teroristických aktivit,“ dodal exposlanec.

Jeho názor podpořila i další bývalá poslankyně za ANO a novinářka Jana Lorencová. „Tvůj postoj, Bobe, je zcela korektní a já jsem přesvědčena, že ho sdílí drtivá většina našeho národa! Jen tak mimochodem, kolik už je v Evropě obětí, do nichž najíždí auta, bodají nože, sekají mačety? Už to někdo spočítal? Už někdo spočítal, kolik tady bylo znásilněno žen a dětí? Ví někdo, kolik právě na této lodi bylo teroristů? Já to nevím, možná ale někdo z "moudrých" hlav to ví a řekne nám to!“ přidala se ke kritice přístupu zemí EU k migraci Lorencová.