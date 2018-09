Drsná slova k dění v Lidových novinách: Komunisté se je po letech opět snaží ovládnout, varuje Štětina

Europoslanec za TOP 09 Jaromír Štětina, který proslavil se jako válečný reportér z oblastí bývalého Sovětského svazu, podpořil svou někdejší kolegyni, novinářku Petru Procházkovou.

Ta tento týden oznámila, že po 27 letech odchází z Lidových novin. Jako důvod uvedla, že vedení deníku ji již nedokáže ochránit před vlivem premiéra Andreje Babiše (ANO), do jehož svěřenského fondu patří vlastník listu - skupina Mafra.

„K činu Petry Procházkové. Stál jsem u zrodu Lidových novin. Už tehdy, když vycházely ilegálně dva roky, ještě za bolševika. Potom došlo k tomu, že se komunisté poprvé snažili zmocnit Lidových novin. Někdy začátkem 90. let, to jsem byl šéfredaktorem Lidových novin,“ vzpomíná na videu Štětina.

„Skoro se jim to podařilo. Tenkrát jsem na protest proti tomu, že se předsedou správní rady stal bolševik, odstoupil z funkce šéfredaktora Lidových novin. Pak jsme spolu s Petrou odešli z Lidových novin a založili jsme si svoji vlastní agenturu a pracovali jsme spolu mnoho a mnoho let. V Rusku, na Kavkaze, v Čečensku, v Afghánistánu, v Africe a jinde,“ vysvětluje europoslanec.

Teď se podle něj komunisté pokoušejí o to, co se jim dříve nepovedlo. „A Petra teď při druhém pokusu komunistů o to, aby se zmocnili Lidových novin, obstála. Děkuji ti Petro, že jsi udělala to, co jsi udělala. Že jsi odešla na protest proti Babišově vlivu a ovlivňování Lidových novin z redakce po tolika letech,“ dodal Štětina, který krok Procházkové označil za „velký čin“.

Po Petře Procházkové oznámil konec v Lidových novinách také fejetonista Martin C. Putna a další dva redaktoři zahraniční redakce Ivana Milenkovičová a Milan Rokos. Po sedmi letech v redakci končí i redaktorka Šárka Kabátová. Odchod oznámil také hlavní editor serveru Lidovky.cz Vojtěch Gibiš.

Zlomovým bodem byl text údajné zástupkyně humanitární organizace, který podporoval premiérovo odmítavé stanovisko v otázce možného přijetí syrských sirotků. Do redakce Lidových novin jej podle Procházkové poslala přímo asistentka premiéra.