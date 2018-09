Kauza ovlivňování LN: Byla to chyba, kaje se Babiš

"Byla to chyba, ale my žádáme o zveřejnění v názorech i jiné deníky. Je to problém, že tam je vlastně to kvazi-vlastnictví, které ale není vlastnictví přes ten svěřenský fond," uvedl Babiš. "Kdybych to dal do jiných novin, tak by to bylo v pohodě, ale to mě mrzí, nebyl to účel. Není pravda, že je ovlivňuji," dodal.

Web Lidovky.cz sporný text, který mu poskytl úřad vlády a který byl podepsán údajnou lékařkou Taťjanou Horákovou, publikoval minulý týden. Stáhl ho poté, co se objevily pochybnosti o existenci autorky i organizace Mezinárodní dětský kříž, kterou se zaštiťovala. Šéfredaktor Lidových novin István Léko se později za zveřejnění textu omluvil. "Chci kategoricky prohlásit, že práce novinářů v Lidových novinách a na serveru Lidovky.cz nebyla a nebude pod politickým vlivem," uvedl také.

Podle Procházkové je ale problém samotný fakt, že do redakce Lidových novin přišel z úřady vlády text, který se nevztahuje k samotné činnosti kabinetu. Spolu s ní oznámili odchod redaktoři zahraniční redakce Ivana Milenkovičová a Milan Rokos. Konec spolupráce s listem ohlásil i fejetonista Martin C. Putna.

Lidové noviny - stejně jako Mladou frontu Dnes - vydává vydavatelství Mafra, které patří do skupiny Agrofert. Tu její vlastník Babiš loni převedl do svěřenského fondu.