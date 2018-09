Rozvoj ekonomické diplomacie? Ministerstvo chce zapojit krajany

— Autor: ČTK

Praha - Česká diplomacie by chtěla zapojit krajany v zahraničí do spolupráce s českými firmami, které tam chtějí podnikat. Na pravidelném setkání Čechů žijících v zahraničí to dnes v Praze řekl státní tajemník ministerstva zahraničí Miloslav Stašek. Ocenil také dosavadní spolupráci s krajany, podle něj pomáhají šířit dobré jméno Česka.