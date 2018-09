Romové, jděte volit. V Česku se rozjela nová kampaň

— Autor: ČTK

Přesvědčit romské voliče a voličky, aby šli v komunálních volbách odevzdat svůj hlas, se snaží kampaň ME DŽAV? A so tu? aneb JÁ JDU? A co ty? Uspořádala ji organizace RomanoNet. Zaměřuje se hlavně na ty, kteří ještě nikdy volit nebyli. ČTK o tom informovala organizace Romea. Uvedla, že nyní do zastupitelstev po celé republice kandiduje až 300 Romek a Romů.