Jak dopadnou volby v Brně? Politolog má jasno

V Brně vrcholí kampaň před volbami, ve které politici na stáncích rozdávají letáčky lidem, chodí na debaty, ale také vymýšlejí originální upoutávky. Vokřál má například klip, ve kterém rapuje a tancuje. "Klip je šílený. Není to ale něco, kvůli čemu by ho nevolili ti, kteří ho volit chtěli," uvedl Balík. Podle něj byl možná klip záměrem, protože ho vidělo hodně lidí. Má přes 300.000 shlédnutí. "Video za sebou zanechává digitální stopu, přes kterou pak lidé dostávají další sdělení," dodal.

Vokřál ČTK řekl, že klip měl oslovit mladou generaci a ukázat, že i politici jsou lidé z masa a kostí. "Chtěli jsme si ze sebe udělat legraci. Sledovanost je neskutečná. Občas se objeví nějaké hejty, ale celé to vnímám pozitivně a vůbec nelituju. Přátelé si ze mě utahují, že mám více kroutit rameny, ale s tím jsem počítal," uvedl Vokřál.

Kolem čtvrt milionu shlédnutí má video lídra ČSSD Olivera Pospíšila, který leze z popelnice. Má upozornit na to, že strana chce odpad zdarma pro děti a seniory. "Je to taky šílené. Olivera Pospíšila to může trochu dostat do popředí. Ale sociální demokraté přiznali, že volby na výhru příliš nevidí. Jim bude stačit místo v radě a Pospíšil je typickým náměstkem primátora," řekl Balík.

Podle něj se málo ví, že z posledních 28 let se 24 let podíleli na vládě v Brně lidovci. "V drtivé většině měli i prvního náměstka, přestože jim do vítězství ve volbách chybělo hodně. Je tam vidět velká vůle k moci," řekl Balík. Podle něj mají lidovci silnější kampaň v některých městských částech než do městského zastupitelstva. Náměstek primátora a lídr Petr Hladík (KDU-ČSL) také oslovuje lidi z klipů, je na plakátech a chodí na kontaktní kampaň i debaty.

Za standardní považuje Balík kampaň u ODS s jedničkou Markétou Vaňkovou. Klasickou kampaň zvolili i Zelení s lídryní Jasnou Flamikovou. Balík vidí nejasně šance Pirátů, Žít Brna, SPD i Slušných lidí. "Může se stát, že se do zastupitelstva dostanou všichni, ale taky nikdo. Myslím si, že Piráti neztratí na tom, že nekandidují s Žít Brno. Samotné Žít Brno si uvědomuje problematičnost svého angažmá minimálně u Matěje Hollana, kterého nyní v kampaních upozaďuje a ani ho nikam nevylepuje na plakátech," řekl Balík. Hollan jako náměstek primátora má za sebou aféry, jako video při bičování v baru na Ukrajině nebo jízdu načerno v MHD. Na druhé straně Žít Brno prosadilo projekty k ukončování bezdomovectví a zasadilo se o více peněz do kultury.

Žít Brno vysvětluje absenci Hollana na plakátech tím, že už ho každý zná. Piráti byli před čtyřmi lety na kandidátce Žít Brno, nyní ale nechtěli mít členy z Žít Brno na prvních pěti místech. Proto Žít Brno kandiduje samostatně.

Podle Balíka právě počínání Žít Brno a stávající koalice vybudilo k činnosti hnutí Slušní lidé. Krajně pravicové hnutí protestuje proti projektům na ukončení bezdomovectví, ale také protestovalo proti kontroverzním divadelním hrám. "Paradoxně se tak může stát, že v novém zastupitelstvu nebude Žít Brno, ale bude tam uskupení Slušní lidé, nad kterým je kde kdo zděšený," řekl. Za méně pravděpodobné považuje, že by se do zastupitelstva dostali Slušní lidé i SPD. "Spíš se může stát, že tam budou Slušní lidé, protože mají známého lídra. Přitahuje voliče," doplnil. Lídrem je trojnásobný mistr ČR v kickboxu Zdeněk Pernica, který jezdí po Brně vozítkem, které je podobné malému vláčku, a rozdává volební noviny.