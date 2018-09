Komunisté by podle Filipa měli podpořit státní rozpočet

Od 1. října platí nová povinná výbava do auta! Co do ní patří, co se změnilo?

"Musím říct, že ze sedmi základních podmínek, které jsme měli pro jednorázovou podporu vládě, máme ve státním rozpočtu splněny nejméně čtyři," řekl Filip. Splněnými podmínkami podle něj je zvýšení minimální mzdy a růst mezd, valorizace důchodů, vykoupení akcií vodárenských společností a ochrana přírodního bohatství, tedy vznik sekce přírodního bohatství a energetiky na ministerstvu průmyslu a obchodu.

Politické rozhodnutí KSČM, zda rozpočet podpoří, podle Filipa zatím nepadlo. Výkonnému výboru a poslaneckému klubu KSČM ale chce doporučit, aby podporu rozpočtu na příští rok vyslovila.

Státní rozpočet počítá se schodkem 40 miliard korun, což je o deset miliard méně, než původně plánovalo ministerstvo financí. Pro letošní rok je schválený schodek 50 miliard, loni byl 60 miliard, ale ve skutečnosti skončil rozpočet zhruba šestimiliardovým schodkem.

Prioritami rozpočtu jsou podle vlády investice, zvyšování životní úrovně seniorů a růst platů ve státní správě. Celkové výdaje rozpočtu navrhuje ministerstvo financí na 1,505 bilionu korun a příjmy 1,465 bilionu korun. S deficitem 40 miliard korun úřad počítá i v letech 2020 a 2021.

Rozpočet, který musí podle zákona vláda do Sněmovny předložit do 30. září, už mají poslanci k dispozici. Návrh harmonogramu schvalování rozpočtu by měla Sněmovna schvalovat příští týden. Nejprve se nad rozpočtem sejde rozpočtový výbor, měl by zasednout 10. října. Poslancům připraví doporučení pro první čtení, které by se mělo odehrát na řádné schůzi Sněmovny koncem října.