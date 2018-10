Komunální a senátní volby 2018: Co byste měli vědět, než půjdete k urnám?

Od 1. října platí nová povinná výbava do auta! Co do ní patří, co se změnilo?

Komunální a senátní volby 2018

Tento víkend proběhne ve znamení voleb do zastupitelstev obcí a voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky. Kdy a kde je možné volit a jakým způsobem, i o tom informuje následující přehled.

Kdy

Volby do zastupitelstev obcí a volby do třetiny Senátu se uskuteční v pátek 5. října a v sobotu 6. října 2018. V pátek budou volební místnosti otevřeny od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Koho budeme volit

Volit se budou noví členové do zastupitelstev obcí, zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech, a také do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí. Současně s volbami do zastupitelstev se budou konat také volby do třetiny Senátu Parlamentu České republiky. Vyhlášení voleb předcházelo rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 23. května 2018.

Volby do zastupitelstev

Volby do zastupitelstev jinak také komunální volby se zpravidla uskutečňují jednou za čtyři roky. Letos bude voleno více než 6 200 městských či obecních zastupitelstev. Hlasování bude probíhat pouze ve volebních místnostech na území České republiky. Volič může volit pouze v místě trvalého bydliště, tudíž se pro komunální volby nevydávají voličské průkazy.

Kdo může volit

Voličem je občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb tedy 6. října dosáhl věku nejméně 18 let. Volič musí být přihlášen k trvalému pobytu v obci nebo městě, ve které hodlá volit. Voličem může být i občan jiného států, který dosáhl věku minimálně 18 let, a který je v den voleb v dané obci přihlášen k trvalému pobytu a má právo volit přiznané mezinárodní smlouvou. V současné době je takovouto smlouvou pouze Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii.

Volební místnosti

V každé obci je na budově, ve které se nachází volební místnost zřetelně vyvěšena vlajka České republiky. Ve volební místnosti samotné se na viditelném místě bude nacházet hlasovací lístek označený nápisem vzor. Sestavená volební komise je povinna voliči poskytnout informace v případě potřeby.

Způsob hlasování

Po příchodu do volební místnosti je volič povinen prokázat volební komisi svou totožnost a státní občanství. Občané české republiky se prokazují platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Občané jiného členského státu EU se prokazují průkazem o povolení k pobytu.

Nemáte-li platný občanský průkaz či pas, je možné si jej vyřídit a získat ve zkrácené lhůtě. V souvislosti s konáním senátních a komunálních voleb totiž Ministerstvo vnitra prodlužuje ve dnech 5. a 6. října 2018 úřední hodiny. Pracoviště Ministerstva vnitra Na Pankráci 1623/72, Praha 4 bude otevřené v pátek 5. října 2018 od 8.00 do 19.00 hodin a v sobotu 6. října 2018 od 8.00 do 11.00 hodin.

Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce může být vytištěn oboustranně. V tom případě hlasovací lístek obsahuje text "Pokračovaní na 2. straně". Hlasovací lístek je starostou obce rozdáván voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tudíž do 2. října 2018. Daný lístek pro volby do zastupitelstva je šedé barvy stejně jako úřední obálka, kterou volič následně vkládá do volební urny.

Po obdržení volební obálky musí volič vstoupit do prostoru, který je určen pro úpravu lístku. V jiném případě by jeho volba nebyla platná.

Při volbě do zastupitelstva obce může volič upravovat lístek třemi způsoby:

1. Volič může křížkem označit jednu volební stranu, a to v horní části lístku před názvem volební strany. V takovém případě dává volič hlas kandidátům vybrané volební strany, v pořadí dle hlasovacího lístku. Kandidáti jsou voleni v takovém počtu, kolik činí počet zastupitelů, kteří mají být zvoleni. Počet členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni je uveden v záhlaví každého hlasovacího lístku.

2. Druhou možností je, že volič může preferovat jednotlivé kandidáty z různých politických stran či jen jednoho konkrétního kandidáta. V takovém případě označí křížkem rámeček před jménem vybraných kandidátů či kandidáta. Nejvýše však může volič označit tolik kandidátů, kolik má být zvoleno zastupitelů obce.

3. Poslední možností je zkombinovat oba předešlé způsoby. Lze tedy křížkem označit jednu volební stranu a dále označovat křížkem jednotlivé preferenční kandidáty z libovolných politických stran. V daném případě je dán hlas jednotlivým označeným kandidátům a z označené strany je dán hlas pouze těm kandidátům podle pořadí na hlasovacím lístku, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.

Ve statutárních městech jako je například Praha či Brno dostávají voliči dva oddělené volební lístky. První slouží pro volbu zastupitelstva města a druhý pro volbu zastupitelů jednotlivých městských částí.

Volby do senátu

Ve 27 volebních obvodech se současně s komunálními volbami konají také senátní volby.

Způsob hlasování

Hlasovací lístky pro jsou pro každého kandidáta do senátu vytištěny samostatně. Stejně jako v případě komunálních voleb jsou volební lístky s kandidáty do senátu předávány voličům nejpozději tři dny přede dnem voleb. U senátních voleb je možné hlasovat na voličský průkaz. Na rozdíl od volebních lístků a úředních obálek do komunálních voleb, které jsou šedé barvy, volební lístky a obálky do senátu mají barvu žlutou.

U voleb do senátu volič do žluté obálky vkládá jeden žlutý hlasovací lístek vybraného kandidáta. Lístek se nijak neupravuje. Pokud žádný z kandidátů nezíská ve svém volebním obvodu nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů, bude se konat druhé kolo voleb. Druhé kolo voleb by proběhlo 12. a 13. října 2018 ve stejném čase jako první kolo. Ve druhém kole dále kandidují pouze dva kandidáti, kteří získali v předchozím kole největší počet hlasů. V případě konání druhého kola senátních voleb obdrží voliči volební lístky přímo ve volebních místnostech.