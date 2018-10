Babiš i ODS v kampani pořádně přitvrdili, je z toho mezinárodní ostuda

Jako první Stroehleina upoutal slogan hnutí Otevřená radnice Most. To má na svém plakátu heslo: „Jen deratizační prostředky na tu havěť nestačí!“ „Volební billboard v České republice s odkazem na Romy. A není jediný v kampani, která je plná otřesného rasismu z mnoha stran,“ postěžoval si zástupce HRW.

K tomuto konkrétnímu letáku doplnil, že jej Facebook odstranil kvůli rasistickému obsahu. „Bohužel, billboard existuje ve fyzické podobě v ulicích,“ vysvětluje Stroehlein. To je ale jen začátek.

Update with another Czech campaign ad: just in case you maybe thought refugees and Roma were the only vulnerable groups that parties are attacking, here’s one from ODS lashing out at the homeless: “A TRAM IS NOT A HOSTEL. ORDER. NOT ANARCHY.” https://t.co/9WBVZorDIE pic.twitter.com/ubSZJTMOIO