Nedostatek zaměstnanců? Zaměstnejte ženy a důchodce na kratší úvazky, navrhuje Babiš

Babiš uvedl, že 60 procent vysokoškoláků tvoří ženy. A některé chtějí kratší úvazky. "Chtějí jít do práce, chtějí pracovat. K tomu chtějí mít zázemí jako jesle, školku, školu. Měli byste brát i lidi ve věku 50 plus. Proč by ve firmě nemohla pracovat třeba žena vysokoškolačka na částečný úvazek a po ní třeba důchodce," řekl Babiš směrem k podnikatelům na sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Narážel tak na nedostatek zaměstnanců a nízkou nezaměstnanost. Podle něj vláda už počátkem letošního roku navýšila kvótu pro dovoz pracovníků například z Ukrajiny z 10.000 na 20.000. Další zaměstnanci mohou přijít z Mongolska, Srbska nebo dalších zemí.

Kombinaci částečných úvazků matek a starších lidí na veletrhu kvitovala i ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), podle které tento model normálně funguje v zahraničí.

Babiš také mluvil o spolupráci ČR a Slovenska ve zbrojním průmyslu. "Celý oběd jsme jednali (s Pellegrinim), co bude kupovat česká armáda a co slovenská. Chceme o tom debatovat i v rámci V4," uvedl Babiš. Podle něj bylo Československo v roce 1936 největším výrobcem zbraní na světě. "Po revoluci nám někdo řekl, že to nepotřebujeme. Chvála Bohu, že náš zbrojařský průmysl funguje. Vyrábíme letadla a obrněná vozidla. Říkám to všem premiérům po Evropě, že to máme. Je to perspektivní obor," řekl Babiš.

Letos se koná 60. ročník brněnského mezinárodního strojírenského veletrhu. Připomíná stoleté výročí vzniku Československa. Vystavuje na něm kolem 1650 firem z více než 30 zemí světa.