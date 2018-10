Tajtrlík a figurka, co chce zničit ČT? Štěpánek se vysmál demonstrantům. Jenže pak se ozval Babiš a vše je jinak

Demonstranti například vyzvali poslance, kteří mají o novém členovi velké vysílací rady hlasovat, aby vybrali jiného kandidáta a aby jejich hlasování bylo veřejné. Protestní akci svolal spolek Milion chvilek pro demokracii. Štěpánka, který v radě už před lety zasedal, nominovalo vládní hnutí ANO.

„Na tohle se opravdu podívejte, to se hned tak nevidí. Asi to nedáte celé, protože to se místy fakt nedá. Jestli to ještě nevíte, Štěpánek je figurka a tajtrlík a má špinavé ruce. Kupodivu téhle figurky a tajtrlíka se zájmové a lobbistické skupiny finančně napojené na Českou televizi tak bojí, že kvůli tomu svolaly demošku na Malostranské náměstí. Logiku v tom nehledejte. A propos, nepřehlédněte Kalouska v první brázdě,“ vysmál se demonstrantům na sociálních sítích Štěpánek.

Kritizoval také ty, kteří na akci zaměřené proti jeho osobě vystoupili. „Adam Černý – šéf Syndikátu novinářů. S českými novináři to asi musí být opravdu hodně špatné, když zrovna tenhle mimoň stojí v čele jejich uskupení. Ani po 15 letech od kauzy TV Nova ještě nebyl s to zjistit si správná fakta. Blábolí nesmysly a lže, až se mu od úst kouří,“ tvrdí Štěpánek.

„Tomáš Klvaňa – pan Radar. Snad nikdo v téhle zemi toho neudělal tolik pro to, aby veřejnost byla proti americkému radaru na území České republiky, jako tenhle nešťastník, který jej měl obhajovat. Martin Vadas – šet FITESu, Filmového a televizního svazu. Člověk přímo napojený na ČT. Kdysi jsem jej kvůli jeho metodám přirovnal k bolševické domovnici. Nezapomněl. Já taky ne,“ vzkázal řečníkům.

Pustil se také do Václava Marhoula. „Režisér a bývalý ředitel Barrandovských ateliérů, který je přivedl „zugrund“. Vzpomínám, jak se ke mně kdysi, když jsem ještě byl členem Rady pro vysílání, lísal. Fakt impresivní řečníci! Gratulace pro Milion chvilek pro demokracii alias Milion chvilek pro demagogii,“ nešetří kritikou.

Štěpánka neznám a nevím, kdo jeho nominaci vymyslel, tvrdí Babiš

Jenže i když Štěpánek demonstraci proti němu zesměšňuje, mohl by o nominaci teoreticky přijít. Předseda hnutí ANO, které Štěpánka navrhlo, tvrdí, že Štěpánka nepovažuje za dobrého kandidáta.

„Není to dobrá volba, není to dobrý návrh, nevím, kdo to vymyslel. A určitě se na našem poslaneckém klubu k tomu vyjádřím negativně,“ uvedl Andrej Babiš, který prý Štěpánka do RRTV nechce. O nominaci dnes jednal i poslanecký klub ANO.

Jak se zdá, právě zprávy z médií a možná i demonstrace měly vliv na to, jak se Babiš ke Štěpánkovi staví. „No, protože čtu média. Vy je čtete taky, tak to určitě víte. Pan Štěpánek je kontroverzní osoba, nějak se vyjadřoval v minulosti. Já ho neznám, nevím proč zrazu je toto na stole,“ dodal na dotaz české televize, proč má se Štěpánkem problém.

Nominace Petra Štěpánka do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání byla od samého počátku absurdní. Je dobře, že se ANO po vlně občanských protestů chytlo za nos a od nominace upustilo. — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) 2. října 2018

Když Štěpánek zjistil, že nemá stoprocentní podporu hnutí ANO, svou kandidaturu stáhl. „Před půl hodinou jsem obdržel dopis od pana Štěpánka, v němž píše, že se rozhodl, že nebude kandidovat a odvolává svůj souhlas s kandidaturou," řekl serveru Aktuálně.cz předseda klubu ANO Jaroslav Faltýnek.