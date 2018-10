Šlechtová odhalila pikantní detaily ze zákulisí ANO. Měla být premiérkou místo Babiše?

Šlechtová v rozhovoru pro DVTV prozradila, že ji Babiš zklamal, když se jí za její loajalitu odvděčil tím, že ji z vlády vyhodil. „Překvapil mě,“ přiznala. „Tím, že mi během jednoho krásného rána při snídani, kdy chroustal své zelené jablko, sdělil: Já už vás nebudu nominovat do další vlády,“ popisuje, jak se o svém konci ve vládě dozvěděla.

Babiš ji prý zklamal svým přístupem. „Domnívám, že když už někdo hovoří s ministrem, že už nebude nominován do další vlády, tak se domnívám, že by to chtělo trošku aspoň nějaké důstojnosti, a ne při snídani během čtyř minut mi to oznámit,“ podotkla Šlechtová s tím, že tento Babišův postup byl trapný.

Babiš jí prý o něco později vysvětlil, že ji ve vládě nechtěl ani předseda ČSSD Jan Hamáček a ani komunisté, kteří při hlasování o důvěře vládu podpořili. Ona sama tomu ale podle svých slov moc nevěří. Zdůraznila, že ministry nominuje premiér, premiérem je Babiš, a Babiš ji prostě nenominoval.

Šlechtová, která pokračuje jako řadová poslankyně, si také myslí, že svým působením na ministerstvech naštvala hodně společností i lidí. „Já mám takovou pověst, že zastavuju nekalé praktiky, zastavuju dotace, pokud jsou rozdávány účelově,“ tvrdí o sobě s tím, že šlapala jsem na kuří oka zbrojařům. Vadit prý mohla i některým lidem přímo v jejím hnutí.

V ANO prý sice existuje několik názorových proudů, ale když Babiš zavelí, většina členů a příznivců se prý sešikuje přímo za svým šéfem. „Pokud Andrej Babiš zavelí, tak se hnutí ANO podvolí. Tedy, já jsem se nikdy nepodvolila, ale mnoho členů i nečlenů se podvolí a slepě přebírá názory Andreje Babiše,“ kritizovala spolustraníky.

V médiích se ještě před několika měsíci spekulovalo, že by právě Šlechtová mohla být premiérkou místo Andreje Babiše, kterého odmítala celá řada stran. K takové úvaze ale prý dnes nemá smysl se vůbec vracet. „Jsem poslankyně, premiérem je pan Babiš a i já jsem hlasovala pro jeho vládu,“ zdůraznila s tím, že je možné, že ji chtěl prezident navrhnout na premiérku, ale že dál to komentovat nechce.

Může se prý také stát, že bude za Česko pracovat ve strukturách NATO. Právě proto, že je stále v kontaktu s vojáky. „Domnívala jsem se, že jsme se s Babišem dohodli na postu velvyslankyně v NATO, odmítám trafiky, ale pro NATO mám kvalifikaci. Překvapilo mě, když jsem zjistila, že byl prodloužen mandát současnému velvyslanci,“ přiznala Šlechtová.