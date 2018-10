"Islám je zlo, Rusko přítel." Koten (SPD) dostal prověrku, jeho facebook je přitom bizár

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Co byste si neměli dávat v letadle? Letušky prozradily velké tajemství

Syrští sirotci? Novinářce došla trpělivost. Popsala, co viděla v uprchlických táborech

Koten v červenci uvedl, že o prověrku požádal zhruba o měsíc dříve. Splnil tak svůj slib, který dal, když byl loni v listopadu do čela výboru zvolen. Rozhodl se pro stupeň tajné, podle něj sněmovní výbor dokumenty s vyšším utajením nedostává, napsal v červenci iRozhlas.cz. Fiala dnes označil udělení prověrky za satisfakci pro SPD i Kotena osobně.

Předseda poslaneckého klubu SPD uvedl, že v souvislostí s Kotenovou kandidaturou do čela výboru se strhla ve Sněmovně "bouře" hlavně ze strany KDU-ČSL, TOP 09, Starostů a nezávislých a ČSSD. "Chtěl bych těmto lidem vzkázat, že jsou to političtí plácalové, plně si uvědomuji, co říkám," konstatoval. Koten je jediný z dosavadních předsedů bezpečnostního výboru, který má prověrku na stupeň tajné, dodal.

Kotenova nominace na šéfa bezpečnostního výboru vyvolala mezi některými poslanci otázky zejména kvůli obsahu jeho facebookového profilu. Ve výboru čelil dotazům, které se týkaly například informací, že v minulosti sdílel poplašnou zprávu o úniku záření z francouzské jaderné elektrárny.

Koten byl údajně také členem skupin podporujících referendum o vystoupení ČR z EU, skupiny označující islám za smrtelné zlo či fanouškem stránky nazvané Chceme pryč z NATO a EU - Rusko je náš opravdový přítel. Koten v odpovědích naznačil, že facebookový profil nespravoval sám. Dále řekl, že zmíněné skupiny v podstatě nenavštěvuje.