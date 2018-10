Noční výhrůžky, řetězové lživé maily, falešné profily. Kandidátka na senátorku popsala, jak to chodí v politice

Tejmlová komentuje svou vlastní negativní zkušenost spojenou s kampaní a připouští, že i to může být jedním z důvodů, proč se ženy v politice příliš neangažují. Na svém facebookovém profilu zveřejnila následující sdělení.

„Strhané a zničené plakáty, řetězové lživé maily nebo falešné profily. To všechno je bohužel součástí politické kampaně v Česku. A jsou ji vystaveni stejně muži jako ženy. Ale třeba půlnoční vyhrožující zprávy, to už je trochu jiná káva,“ píše Tejmlová.

Dále dodává: „Jeden protikandidát mi uprostřed noci výslovně napsal "necháme do tebe pálit někoho jiného a tak si to užij". Nechci si hrát na tvrďáka. Přeci jenom mám malou dcerku a podobné noční výhrůžky Vás vždycky zaskočí. Ale pak si to srovnáte v hlavě. Dáte si dohromady, že vyhrožovat ženě může opravdu jen zbabělec. A jedete dál. Spíš přemýšlím nad tím, jestli by si tenhle člověk dovolil podobné výhrůžky psát i muži. Jestli ho k takovému jednání nemotivuje právě to, že "ženskou" on zvládne. K těmhle soukromým zprávám pak protikandidát přidal i veřejné "žertovné" básničky, že jediným mým programem je to, že jsem "pěkná holka".“

Svůj komentář zakončuje Tejmlová následující úvahou: „ Možná tady se skrývá odpověď na otázku, proč kandiduje tak málo žen. Ne že by ženy byly jakkoli slabší než muži. Ale u některých mužů možná soupeřka žena vzbuzuje zdání jakési vlastní nadřazenosti a povýšenosti. A dovolí si útoky a výpady, které by si jinak nedovolili. A ne každá žena chce tohle podstupovat. Já mám kolem sebe skvělý tým, skvělou rodinu. Takže tyhle útoky ve mně nakonec vzbudí jedinou emoci. Chuť dál bojovat. Mám vizi pro tento region. Mám program, který pomůže místním lidem. To je moje motivace. A zastrašit se nenechám.“

Michaela Tejmlová je v současnosti zastupitelkou města Jablonec nad Nisou. Sama sebe představuje jako matku, právničku, expertku na evropské právo a mediátorku. Její komentář na svém profilu sdílel také například další z kandidátů na senátora Václav Láska, který napsal: „Posílat o půlnoci vyhrožující zprávy protikandidátce ženě, to je dost síla.“