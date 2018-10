Co si myslí EU o Česku? Rád bych dal ministru Petříčkovi šanci, říká Niedermayer

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Pane poslanče, očekávané jmenování nového ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka vyvolává spíše rozpaky. Myslíte si, podobně jako poslanec Karel Schwarzenberg, že je to pro Českou republiku ostuda? Znáte vlastně jeho priority?

Neznám jeho priority a nevím, zda dojde k tomu, že díky němu bude naše zahraniční politika systematická, hledící vpřed a více konstruktivní než dnes. Dnes se mi zdá, že v ní hraje nezdravě silnou roli populismus a o to méně v ni je dle mého soudu zastáváni našich dlouhodobých zájmů a cílů. Doufám, že se toho ministr ujme. Teď nevím, ale rád bych mu dal šanci.

Jak vlastně vnímají v Bruselu a ve Štrasburku ministerstvo, které dosud fakticky řídil šéf ČSSD Jan Hamáček? Jsme patrně zemí, kterou považují spíše za tu, jež podporuje maďarského premiéra Viktora Orbána, než jeho protipól prezidenta Macrona...

Nemohu soudit, jak to kdo vnímá, ale na mne působila v posledních měsících česká zahraniční politika jako něco, co bylo opanováno panem premiérem. Což nemusí být nutně zlé, ale na mne dělá jeho politika dojem jako něco, co směřuje více na domácí průzkumy veřejného mínění a pozici jeho hnuti. Méně se usilovala o odpovědný a konstruktivní postoj naší země k naši budoucnosti a budoucnosti společné Evropy.

Jak vypadá příprava české kandidátky do eurovoleb příštího května – myslím tím za evropské lidovce ve frakci Evropské lidové strany (ELS), nejsilnější frakci, v rámci níž působí také TOP 09? Budete podporovat lidoveckého poslance Pavla Svobodu? Probíhají nějaká jednání třeba i s ODS, jež staví Jana Zahradila - a dalšími?

Já se tímto zatím moc nezabývám. Zaznamenal jsem, ze lidovci už mají svou kandidátku. A předpokládám, že o spolupráci s TOPkou nestojí. Já bych byl moc rád, kdyby vznikla alespoň společná kandidátka TOPky a Starostů, jak tomu bylo minule. Z hlediska zahraniční politiky je pro mne ODS, pokud je prezentována postoji lidi, jako je pan poslanec Zahradil nebo Klaus mladší, zcela jiný svět. Myslím, ze usilují o jinou budoucnost než je to, co já považuji za zájem naši země, tedy cestou k prosperitě, bezpečnosti a stabilitě.

V evropském zákulisí nyní intenzivně probíhá diskuse o budoucím kandidátovi do čele lidovecké frakce. Poté, co francouzský kandidát Michel Barnier, považovaný dosud za favorita, minulý pátek oznámil své odmítnutí stanout na čele republikánů do voleb, budete podporovat jeho německého kolegu Manfreda Wernera, jehož podporuje kancléřka Angela Merkelová?

Ještě jsme daleko od tohoto rozhodování, bude to až na kongresu ELS v listopadu. Věřím, že bude na výběr z více kvalitních kandidátů. Manfred Weber bude jistě jeden z nich. Parlament ale bude po volbách čekat tvrdý boj, aby svého kandidáta prosadil. Takže, uvidíme...

Je mezi českými europoslanci někdo, kdo by aspiroval na nějakou vyšší funkci, ať už třeba na šéfa Evropského parlamentu či třeba frakce?

Pozice v parlamentu se, zjednodušeně,neobsazuji dle kvality kandidátů - i když i ta samozřejmě jistou roli hraje - ale dle toho, jak uspěji naše kandidátky a jak budou vypadat jejich frakce. Pokud by se třeba lidovcům - nám, STANu a KDU - podařilo uspět jako minule, jistě na některé funkce dosáhneme. Když jsem minule za naši delegaci o tom, které to budou, rozhodoval, upřednostnili jsme pozice ve výborech, což je podle mne při naši velikosti správné rozhodnuti.

Europoslanec Luděk Niedermayer (*1966), absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, kde získal získal titul RNDr., byl v roce 2014 zvolen jako nestraník na kandidátce TOP 09 a STAN. Od roku 2017 je členem TOP 09, což zavdalo příčiny ke spekulacím o jeho budoucích ambicích.

Český ekonom a kybernetik, jehož profesní kariéru zahájilo působení v České národní bance (ČNB), kde ho jako devětadvacetiletého v roce 1996 jmenoval prezident Václav Havel do Bankovní rady, působí uvážlivým dojmem.

Na současné české poměry je možná Zdeněk Niedermayer až příliš uvážlivým. Bývalý viceguvernér z let 2000 až 2008 bývá někdy v kuloárech vnímán i jako silný potenciální lídr i na české domácí scéně.