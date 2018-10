Koho volí Panenka, Ruppert a Pirk? Do Senátu chtějí dostat známého kandidáta, natočili pro něj i VIDEA

Celebrity nejen že vyjadřují na profilech svých sociálních účtů podporu politickým stranám, či konkrétním kandidátům, ale někdy se dokonce do boje o hlasy voličů přímo zapojují. Takovým případem je například i herec Vladimír Kratina, který usiluje o získání postu senátora.

O podpoře, kterou mu vyjádřila jeho herecká kolegyně Veronika Freimanová, jsme informovali již včera. V senátorském křesle by však Kratinu rády viděly i další známé osobnosti. Své sympatie mu vyjádřil také kardiochirurg Jan Pirk, zpěvák Matěj Ruppert, nebo střelec legendární penalty Antonín Panenka.

Jan Pirk ve zveřejněném videu říká: „Považuji za samozřejmé, že v senátu a nejen v senátu, by měli být lidé čestní, pravdomluvní, prostě s čistým štítem. A navíc si myslím, že je velice důležité, aby člověk, který kandiduje za určitý obvod, tam byl doma, aby tam prožil většinu, nebo celý svůj život.“

Dále dodává: „Tak aby, jak se říká, ten region byl jeho srdeční záležitostí, protože, pak zná problémy toho regionu, problémy těch lidí a může jim mnohem lépe pomáhat. A to podle mě pan Kratina splňuje mírou vrchovatou.“

„Vladimír Kratina byl pro mě od dětství asi i díky jeho filmové postavě Drtikola symbolem chlapské síly, smyslu pro spravedlnost. A jsem strašně rád, že když jsme se potom po letech osobně seznámili a stali se dobrými přáteli, tak jsem pochopil, že to tak má i ve skutečnosti, že to nebyla jenom role,“ říká ve videu zpěvák skupiny Monkey Business Matěj Ruppert. „Takový prostě Vladimír Kratina je. A právě proto si myslím, že by takovíto lidé v politice měli být. A proto podporuju Vladimíra Kratinu, aby vstoupil do senátu. Je to dobrej chlap,“ je přesvědčen Ruppert. (Video zde)

Legendární český fotbalista Vladimír Panenka si je svou volbou také jistý. „Já znám Vladimíra Kratinu jako báječného a vlídného člověka, který má i velký smysl pro humor. Také díky tomu, že už pár pátků má za sebou, tak o životě ví své a nic lidského mu není cizí a to je důležité. Takže za moji osobu, Vláďa určitě do senátu.“ (Video zde)