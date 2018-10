Rozhořčená Dagmar Pecková: Zneužili mou fotku a použili ji v předvolební kampani

Některé celebrity mají jasno v tom, koho určitě volit nebudou. Režisér Jan Hřebejk, sám kandidát v komunálních volbách za STAN, odmítá podporovat hnutí ANO. „Moje předvolební doporučení: Budiž řečeno ANO NE!“ , píše Hřebejk. Hnutí ANO nepodpoří ani operní pěvkyně Dagmar Pecková.

„Teď se mi stala taková podivná věc. Já jsem před dvěma lety založila festival v Chrudimi. Starosta města a vlastně celé město mně v tom úžasně pomáhá. Nejenom finančně, ale hlavně morálně. Stalo se mně prostě to, že ke mně přišel po koncertě Krásné Heleny jakýsi člověk, který se mi nepředstavil. Přišel s obrovskou kyticí, že se se mnou chce vyfotit. Tak jsem se s ním bohužel vyfotit dala a ten člověk, teď vydal předvolební leták ve svých novinách, je to teda kandidát ANO pan Pilný, kde použil moji fotku bez mýho souhlasu,“ říká rozhořčeně Pecková. Dále ještě dodává: „Dokonce slibuje, že i nadále bude festival. Slibuje nějaký dobro, který neviděl ani z rychlíku. Kdyby se mě na to zeptali, jestli chci chrudimskou ANO podpořit, tak bych jim na to samozřejmě řekla ne a oni to vědí,“ razantně ukončuje.

Spojené síly pro Prahu se rozhodl podpořit Zdeněk Svěrák. „Populismus vítězí na celé čáře a těžko se s ním bojuje,“ to je dle Svěráka důvod, proč podporuje Spojené síly.

Stranu Žít Brno podporují Pavel Liška s Bárou Polákovou. Přesto že partneři již dlouhou dobu žijí v Praze, nepopírají, že by v budoucnu mohli přesídlit do Brna.

„My budeme volit v Praze, protože my žít Praha, ale my nebudeme žít Praha věčně. Je tady taková možná varianta, že jednou my budeme Žít Brno. A to proto, protože my oba dva máme Brno strašně moc rádi, protože Brno není Praha. Brno je Brno a my strašně moc potřebujeme, aby to Brno zůstalo tím Brnem, abychom jednou mohli Žít Brno,“ říkají.