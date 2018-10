Změny ve zdravotnictví: Čínská medicína vyškrtnuta ze zákona, rozhodli poslanci

— Autor: ČTK

Zahraniční lékaře čeká změna podmínek aprobační zkoušky, po jejímž absolvování by mohli pracovat v Česku. Budou se moci o její složení pokusit maximálně čtyřikrát, rozložit by si ji ale mohli do dvou dnů. Schválila to dnes Sněmovna v senátní novele, jejímž cílem je vyřadit terapeuty a specialisty čínské medicíny ze zákona o nelékařských zdravotnických povoláních.