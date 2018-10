Přivlekli uprchlíci západonilskou horečku? Odborníci sepsuli prohlášení SPD

Hnutí Tomia Okamury v oficiálním usnesení předsednictva z 2. října zabývá mimo jiné šířením západonilské horečky v Evropě a v České republice. „V těchto dnech se ve státech Evropské unie objevily vzácné případy západonilské horečky a opičího moru. Zemřeli čtyři lidé včetně jedné české ženy. Tyto případy mají bez jakékoliv pochyby souvislost s ilegální migrací. Hnutí SPD dlouhodobě upozorňuje, že s migrační politikou EU přímo souvisí obrovská zdravotní rizika pro populaci Evropy,“ uvádí hnutí.

Testy dosud potvrdily západonilskou horečku u muže, který je v péči Nemocnice Břeclav. V téže nemocnici v srpnu zemřela na západonilskou horečku dvaasedmdesátiletá žena. Jenže podle expertů ze šíření nákazy rozhodně nelze vinit migranty.

„Jde o zoonózu, takže se přenáší kvůli komárům ze zvířat. Rezervoárovými zvířaty jsou především koně, mohou to být ale i ptáci a řada jiných zvířat,“ vysvětluje pro EuroZprávy.cz přednosta Kliniky infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno Petr Husa.

Podle jeho slov se jen čekalo na to, kdy se případy západonilské horečky v Česku objeví. „Podle evropského centra pro monitorování těchto chorob se v Maďarsku případy onemocnění objevují mezi koňmi a dobytkem už několik měsíců,“ upozornil.

Z člověka na člověka se podle něj tato nemoc nešíří. „Ptáci nemoc mohou šířit na velké vzdálenosti, ale na člověka se přenese pouze komárem,“ odmítá Husa teorii, že by nákazu do Evropy přivezli migranti. „Většina případů probíhá bez příznaků, další případy mohou vypadat jako běžná chřipková onemocnění a jen řádově jednotlivá procenta případů mají těžký průběh. Není to nemoc, která by byla svou závažností nějak zvláštní nebo významná,“ upřesnil pro Eurozprávy.cz.

Ve skutečnosti podle něj může být nakažených mnohem více, jen se u nich neprojevily žádné nebo jen velmi mírné symptomy. „S migranty to samozřejmě nemá vůbec nic společného,“ dodává důrazně lékař.

Podobně se pro EuroZprávy.cz vyjádřila i vedoucí Národní referenční laboratoře pro arboviry Hana Zelená ze Zdravotního ústavu v Ostravě Hana Zelená. „Západonilská horečka není přenosná z člověka na člověka. Opravdu tedy nehrozí, že by se člověk nakazil touto horečkouu při přímém kontaktu s migrantem. Mohla by se přenést transfuzí, kdyby migrantovi někdo vzal krev a dal ji někomu dalšímu. Ale žádnému migrantovi z Afriky nikdo nebude odebírat krev kvůli transfuzi. Takže tohle opravdu nehrozí,“ uklidňuje Čechy viroložka.

Vyjádření SPD je proto podle ní zcestné. „Reálně toto není důvod, proč se tyto případy v Evropě objevily. Je jakási teoretická možnost, když sem takový člověk přijel, byl nemocný a píchl ho komár, tak potom by se teoreticky mohla horečka přenést na jiného člověka. Ale to je spíše v teoretické rovině, protože stoprocentně se to vyloučit nedá,“ vysvětluje pro EuroZprávy.cz.

Důvody, proč se tato nemoc vyskytuje nejen v Česku, ale i v Evropě, jsou podle expertky úplně jiné. „Mezi odborníky se o tom hodně spekuluje a závěry jsou takové, že svůj vliv na to mají klimatické záležitosti jako teploty ve dne a v noci, při kterých se komárům buď daří nebo nedaří a při kterých se virus přenáší nebo nepřenáší. Souvisí to spíše s ekologickými záležitostmi než s tím, že nějakého migranta píchl komár. Rozhodně nám sem nějaký migrant nezavlekl epidemii – to stoprocentně ne,“ dodala Zelená pro EuroZprávy.cz.

V Evropě se objevily i opičí neštovice

SPD také hovoří o opičím moru. Taková nemoc ovšem neexistuje. Existuje prasečí mor nebo opičí neštovice. A právě ty má zřejmě SPD namysli Opičí neštovice se letos v září objevily ve Velké Británii. Dva lidé si nemoc přivezli z Nigérie, třetím nakaženým je zdravotnice, která nemocné ošetřovala. Daily Mail informoval o tom, že první případ se v Británii objevil 7. září. Jednalo se o Nigerijce, který pobýval na námořní základně v Cornwallu. Druhým nakaženým byl muž z Blackpoolu, který se vrátil z Nigérie.

„Jedná se o první případy opičích neštovic hlášené v Evropské Unii. Pravděpodobnost importu do Evropy zůstává velmi nízká, ale nové případy u cestovatelů z těchto oblastí nelze vyloučit. “ uvádí český Státní zdravotní ústav s tím, že o vzhledem k cirkulaci viru opičích neštovic v Západní a Centrální Africe není zcela neočekávané.

Britští lékaři teď vyzývají všechny, kdo s nakaženými přišli do kontaktu, aby navštívili ordinaci. obávají se totiž pandemie. SZÚ ale uklidňuje, že riziko šíření opičích neštovic v populaci je zanedbatelné. „Individuální riziko nákazy při kontaktu s nemocným závisí na charakteru a trvání kontaktu. Osoby v úzkém kontaktu s nemocným (rodinní příslušníci, bezprostřední sousedé v letadle, ošetřující zdravotníci) jsou bez preventivních opatření v mírném riziku nákazy," vysvětlují pracovníci oddělení epidemiologie infekčních nemocí.

Virus opičích neštovic je podle ústavu na člověka přenášen kousnutím, škrábnutím nebo přímým kontaktem s krví infikovaných živočichů (zejména hlodavců, ale také primátů). K šíření viru dochází i respirační cestou, tělními tekutinami infikovaných osob a předměty kontaminovanými virem. Inkubační doba je obvykle 6 až 16 dní (rozpětí 5 – 21 dní). Onemocnění trvá 2 až 4 týdny. Klinické projevy onemocnění jsou podobné pravým neštovicím. Úmrtnost je 1 – 10 %.