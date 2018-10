Podívejte se na největší bizarnosti letošních voleb. Co všechno jsou politici schopni vymyslet?

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Nad absurditou některých kampaní se na sociálních sítích pozastavuje i Miroslav Kalousek. S břitkým humorem jemu vlastním píše: „Než začala kampaň, tak jsem se nafoukaně domníval, že úplně nejblbější video máme my. Teď, na konci kampaně, musím pokorně přiznat, že nás zase všichni předběhli.“ Pod svým příspěvkem Kalousek sdílel volební klip ODS.

Co se tímto videm snažila ODS říci, je asi jasné jen zasvěcený.

Už legendárním se stal volební spot kandidáta na brněnského primátora Olivera Pospíšila, na kterém Pospíšil promlouvá na „nic netušící“ důchodkyni přímo z kontejneru na odpad. Pospíšil zřejmě v kontejnerech běžně číhá na kolemjdoucí seniory, aby je informoval o svém volebním programu.

Neméně bizarní byl jeho další počin, když po brněnských ulicích honil černého pasažéra z MHD, aby mu sdělil, že ČSSD chce pro brňáky šalinkartu za polovic a jezdit na černo se tedy nevyplatí.

Na kontejnerový klip vtipně reagovala strana Žít Brno, která natočila následující Hovory z kontejneru.

Brněnští kandidáti na primátora se vůbec chovají, jako by se v točení bizarních spotů vyloženě vyžívali. Svou troškou do mlýna přispěl i současný brněnský primátor Petr Vokřál, který v klipu Song jak Brno rozvlnil nejen sebe, ale zdá se i půlku brněnského obyvatelstva a do toho všeho si stihl ještě zarapovat.

A ještě jednou Brno. Tentokrát brněnský kandidát do senátu Petr Erin Kováč nejprve na začátku svého videa zatančí prazvláštní tanec, aby nás upozornil, na to, jak bude náš stát vypadat, pokud se něco nestane. Zkrátka jestli nedojde k okamžité změně, bude naše země plná bláznů, feťáků a opilců. Proto je třeba vyhrnout si rukávy, nabrousit lokty ocílkou a vyrazit do boje.

Nejen Prahu nebo Brno ovládají kuriózní kampaně. I na menších městech lze nalézt opravdové skvosty. Hodonínský volební spot nám ukazuje, že komunální politika v Hodoníně je stejně kalná a špinavá jako voda v řece Moravě.

Po shlédnutí klipu se můžeme jen modlit, aby se Hodonín z té špíny co nejdříve dostal.