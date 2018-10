Makedonský prezident přilétá do ČR. Zeman ho přijme s vojenskými poctami

— Autor: ČTK

Prezident Makedonie Ďorge Ivanov dnes přilétá na návštěvu České republiky. Ve čtvrtek a v pátek se setká s prezidentem Milošem Zemanem, premiérem Andrejem Babišem (ANO) a zástupci Parlamentu. S prezidentem by mohl mluvit o důsledcích makedonského referenda o změně názvu země, integraci do NATO a Evropské unie nebo o ekonomické spolupráci. ČTK to řekl ředitel zahraničního odboru prezidentské kanceláře Rudolf Jindrák.