Zrádce Skripal? Putin svými slovy uznal odpovědnost za útok v Salisbury, Česko musí zareagoval, burcuje známý politik

„Některé informační zdroje šíří názor, že Skripal byl bezmála ochránce lidských práv," řekl Putin. "Byl to prostě špion, zrádce vlasti. Byl to prostě pacholek, to je všechno," tvrdí. Rusko důrazně odmítá opakovaná obvinění, že by bývalého špiona otrávilo. Podle Putina to Moskva neměla vůbec zapotřebí.

„Tenhle Skripal je zrádce, jak už jsem řekl. Dopadli ho, byl (v Rusku) potrestán, odseděl si celkem pět let ve vězení, pak jsme ho pustili. To je vše. Odjel, pokračoval ještě ve spolupráci, konzultoval jakési tajné služby. No a co?" dodal.

Podle Gabala Putin těmito výroky uznal odpovědnost za chemický útok v britském Salisbury, kde byl Skripal otráven. Česko by proto podle něj mělo vyvodit závěry pro vlastní bezpečnost. „Je tedy čas si udělat ve věcech pořádek, protože Rusko obvinilo i nás a je třeba žádat omluvu. A zvažme vlastní obrannou reakci pokud se Rusko neomluví. Jde o prevenci naší bezpečnosti do budoucna nebo se obdobná napadení ČR ze strany Ruska budou opakovat,“ navrhuje ve svém vyjádření na sociálních sítích politik, který aktuálně kandiduje do Senátu.

Je prý také třeba hledat způsob podpory Velké Británie v této věci na mezinárodním poli. „Tím spíše, že útok provedli profesionální vojenští zpravodajci a důstojníci GRU. Šlo tedy o plánovanou vojenskou operaci, která byla provedena proti cizí zemi, na jejím území,“ uvádí. Jedním z mužů obviněných za útok na Skripala je 39letý plukovník ruské vojenské rozvědky ověnčený řadou medailí Anatolij Vladimirovič Čepiga.

Rusko prý také musí být podle tohoto nařčení posuzováno ve všech dalších důležitých souvislostech, zejména v jeho snaze o proniknutí do naší jaderné energetiky a strategických energetických projektů. „Rusko koná vůči nám jako nepřátelská mocnost. Z hlediska dosavadního chování a výroků Ruska v kauze chemického útoku v Salisbury je třeba posuzovat i výroky Ruska o dalších vojenských operacích, zejména pokud jde o Ukrajinu, okupaci Krymu, její podporu některými českými politiky a adekvátně reagovat, včetně otázky vyšetření sestřelení civilního letadla MH-17,“ myslí si Gabal.

Nařčení, že původcem bojové chemické látky mohla být i Česká republika, dle jeho mínění ukazuje míru v jaké je naše země součástí a předmětem ruských hybridních a desinformačních operací. „Je třeba adekvátně reagovat z hlediska naší obrany i v dalších oblastech a vůči spoluaktérům nepřátelských operací,“ zdůrazňuje. „Je zřejmé, že naši domácí zastánci Ruska v této věci hrubě porušili naše vlastní národní bezpečnostní zájmy a jednali v rozporu s těmito zájmy. Měli by své chování a odpovědnost za něj vysvětlit, protože jednali ve prospěch nepřátelské mocnosti, která nás nařkla jako jednoho z podezřelých z účasti na vojenském útoku proti našemu spojenci,“ tvrdí také.

Celé dění prý také ukazuje, jak nedostatečná je naše obrana vůči takovýmto aktivitám, a proto je třeba ji zásadně přehodnotit a aktivně jednat zejména na úrovni zpravodajských služeb a Centra obrany proti hybridním hrozbám, které se ukazuje jako nedostatečné povaze takovýchto útoků.

„Je čas začít vážně řešit otázku souvislosti mezi velikostí ruské ambasády v Praze a naší národní bezpečností jako člena NATO a EU. Musíme se bránit, a to i za cenu případného odvolání našich diplomatů z Moskvy. Celá záležitost ukazuje, že jsme tento hybridní útok nejen nezvládli, ale dokonce jsme v reakci na něj podlamovali vlastní důvěryhodnost včetně mezinárodního přiznání ke spoluodpovědnosti a zatažení vlastní kontrarozvědky do ruské zpravodajské operace,“ dodává Gabal.