Exkluzivně: Jmenování Petříčka ministrem ohroženo? Nic není jisté, tvrdí Poche

„Jmenování se předpokládá koncem příštího týdne,” reagoval včera premiér Andrej Babiš po zhruba hodinu a čtvrt dlouhém rozhovoru s prezidentem Zemanem u večeře na zámku v Lánech. Prezident Zeman, který se hodlá s kandidátem na funkci sejít dnes odpoledne, nejspíše v 15 hodin, jak informoval EuroZprávy.cz mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček, nemusí ale ještě Tomáše Petříčka jmenovat automaticky. Bývalý aspirant na funkci Miroslav Poche tvrdí: „Tak u Zemana nikdy nevíte.“

Nynější náměstek Tomáš Petříček, který působil v uplynulých letech jako asistent dvou sociálně-demokratických evropských poslanců – Libora Roučka a Miroslava Pocheho – má sice podle prezidenta Miloše Zemana „slušné kvalifikační předpoklady“, ale to, aby byl nakonec jmenován, není ještě zdaleka jasné. Adept Petříček chce na dnešní schůzce s prezidentem Zemanem představit své priority, zabývat se hodlá i budoucím uplatněním europoslance Miroslava Pocheho. Vůči němu se prezident Zeman i premiér Babiš vymezili opakovaně negativně.

Poslanec Evropského parlamentu za ČSSD Miroslav Poche ale míní, že pro jeho další působení na ministerstvu zahraničních věcí není v zásadě ani žádný zákonný rámec. „Služební zákon mluví jasně: poslanci nemohou být náměstky ve státní správě,“ uvedl pro EuroZprávy.cz.

Zvažovaný ministr zahraničí Petříček ale nevyloučil možnost, že by mohl Poche, který je poradcem Jana Hamáčka v Černínském paláci, sídle české diplomacie, by v této funkci mohl pokračovat i nadále. To očekává i Miroslav Poche „O mé úloze jsme se ještě nebavili, snad nějaká bude,“ doufá odmítnutý europoslanec.

O tom, zda splňuje budoucí ministr předpoklady k výkonu své funkce se v minulých dnech vyjádřilo kriticky mnoho českých politiků. Jeho bývalí zaměstnavatelé o něm ale většinou pějí chválu. Bývalý europoslanec Libor Rouček míní, že jeho asistent Petříček byl „pracovitý a spolehlivý“, bývalá ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová má s Petříčkem jako svým náměstkem také výbornou zkušenost. „Je to vzdělaný, velmi inteligentní a naprosto spolehlivý člověk,“ napsala v písemné reakci.

Poslanec Karel Schwarzenberg již dříve při nominaci Petříčka uvedl, že to považuje za „ponížení“ České republiky. Europoslanec Jan Zahradil, kterého přímo oslovily EuroZprávy.cz, se domnívá, že to „celé působí dojmem, že vyhrály mocenské obchody v pražské ČSSD“.

„To si nezaslouží ani ministerstvo zahraničních věcí, ani celý náš stát,“ dodal pro EuroZprávy.cz. Jan Zahradil, který v Bruselu a Štrasburku působí v rámci třetí nejsilnější frakce konzervativců a reformistů, se obává, že Petříček „není natolik silnou postavou, aby nynějšímu chaosu dokázal dát nějakou jasnější podobu“.

Předseda Jan Hamáček bývalého spolupracovníka Miroslava Pocheho, jenž Hradu trvale nevyhovuje, především pro své kritické postoje vůči hlavě státu, v zásadě již neprosazuje. Sám poslanec Poche nechce svou roli v procesu nominace ministra ale přeceňovat: „Kolem mě se toho příliš neděje, já sedím ve Štrasburku a od rána hlasuju,“ napsal včera Poche.

Sám se domnívá, že vedle nominace Petříčka, jež byla od Jana Hamáčka „výborná volba“, přišla již dříve ČSSD s jinými „kvalitními kandidáty“, jakými byli například Aleš Chmelař nebo Jakub Landovský. První byl donedávna státním tajemníkem pro evropské záležitosti na vládě, druhý kandiduje za ČSSD na post primátora v Praze.