Víc investic do infrastruktury a MHD zdarma? V Kongresovém centru se naposledy disktuovalo před senátními a komunálními volbami

Moderátorka Witowská začala otázkou na předsedu Hnutí ANO a českého premiéra Andreje Babiše, proč by voliči měli podpořit právě jeho kandidáty. Ten jí odpověděl, že jeho strana dokázala zásadně změnit českou politickou scénu, a že ve vládě zařídilo peníze pro obce, a to právě díky kontrolnímu hlášení a EET, které se z hlediska plnění státního rozpočtu velmi osvědčilo. Obce a města mají podle Babiše v tuto chvíli na účtech 212 miliard korun. Witowská se zeptala Babiše, zda budou mít kandidáti na primátory a starosty za Hnutí ANO v případě zvolení protekci na vládní úrovni, když je známo, že mají na něj telefonní kontakt. Je to spravedlivé? Babiš odpověděl, že se věci mají jinak, protože někdo zveřejnil na internetu jeho číslo. Díky tomu mu teď všichni volají.

Witowská přivítala předsedu České pirátské strany Ivana Bartoše a zeptala se ho, v čem jsou jeho kandidáti odlišní od těch ostatních. Odpověď byla taková, že Piráti fungují celých 9 let své existence transparentně, a že nejsou zatíženi žádnými korupčními skandály minulosti. Na otázku, zda se strana nezbavuje zodpovědnosti tím, že odešla do opozice, odpověděl Bartoš, že se drží svých zásad nevstupovat do koalice s extremisty, kmotry a trestně stíhanými osobami. Už před volbami Piráti jasně vyloučili vládní spolupráci s KSČM a SPD, protože je nepovažují za demokratické.

Po Bartošovi se dostal ke slovu předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, který na otázku, proč by lidé měli volit právě jeho kandidáty, odpověděl, že jako strana mají přes 300 starostů a 16 tisíc kandidátů na zastupitele. Jako strana nabízí konkrétní lidi, kteří se vyznají v komunální politice. Následně došlo ke sporu mezi Witowskou a Bělobrádkem ohledně jeho účasti na zasedání zastupitelstva. Bělobrádek trval na tom, že alespoň jednou byl přítomen. Do debaty se dostalo téma slučitelnosti poslaneckého mandátu a funkce starosty, či zastupitele.

Dalším hostem byl předseda ODS Petr Fiala, kterého se Witowská zeptala na jeho kandidáty. Ten jí odpověděl, že mají výborné zkušenosti s řízením obcí, a že se opírají o program nabízející konkrétní řešení problémů, které občany momentálně nejvíc trápí. Witowská se jej pak zeptala na kampaň nesoucí se ve stylu sloganů "Bolševická vládo, Praha není stádo!", či videa vyobrazující opilého muže s tím, že i on může jít volit. Kde je ta slušnost v politice, jíž se Fiala jako zástupce konzervativní strany ohání? Na otázku bylo odpovězeno, že je pouze předsedou strany, nikoliv estetickým poradcem. Ten, kdo nejlépe posoudí adekvátnost předvolební kampaně, jsou voliči.

Po Fialovi mluvil předseda KSČM Vojtěch Filip, který obhajoval své kandidáty tím, že jako komunisté reprezentují nejsilnější politickou stranu, pokud jde o schopnost nahlédnout do potřeb lidí a reagovat na ně. Witowská se zeptala, proč KSČM oproti minulým volbám má méně kandidátů. Mají si to voliči vysvětlit tak, že na komunální politiku tato strana rezignovala? Filip odpověděl, že KSČM rozhodně na obce nezapomíná, a že za stranu kandiduje momentálně hodně mladých kandidátek.

Předseda STAN Petr Gazdík své kandidáty představil jako nejlepší, protože sami vyšli z komunální politiky. Starostové ze STAN dokázali svým vesnicím zařídit dobrá umístění ve volbě Vesnice roku, a to i na evropské úrovni. Witowská se zeptala Gazdíka na žalobu podanou na sdružení Starostové za Prahu pro parazitování názvu. Jak si ale máme vysvětlit to, že si STAN před 2 lety na svém volebním billboardu umístil slogan "Starostům věří 62 %", protože se nejednalo o důvěru ve stranu, nýbrž v osobnosti? Na otázku, zda byl takový postup neetický, odpověděl Gazdík, že nikoliv. Svá slova opíral o nález Ústavního soudu.

Witowská uvítala předsedu ČSSD Jana Hamáčka, který své kandidáty hájil tím, že dobře znají problémy konkrétních měst a obcí, a že mají také výborné senátory. Na kandidátkách ČSSD je letos o 5000 jmen méně, než před čtyřmi lety. Hamáček odpověděl, že tehdy byla ČSSD silnou politickou stranou, a že tím pádem za kandidovalo víc lidí. Každopádně je lepší zaměřovat se na kvalitu, nikoliv na kvantitu.

Předseda SPD Tomio Okamura řekl, že by lidé měli hlasovat pro jeho kandidáty, protože zastupují nové hnutí, a protože mezi nimi nefigurují osoby zatížené korupčním skandálem, či trestním stíháním. Kromě toho také prosazují přímou volbu starostů, odvolatelnost a hmotnou odpovědnost politiků. Návrhy příslušné legislativy už stihly projít prvním čtením. Na otázku, jak chce SPD realizovat komunální politiku, když s ní na vládní úrovni nechce nikdo pracovat, odpověděl Okamura, že i on odmítá spolupráci se stranami, které jsou extremistické a anarchistické. Jako příklad uvedl Piráty, kteří chtějí legalizovat drogy pro mládež.

Jako poslední ze zástupců parlamentních stran vystoupil předseda TOP 09 Jiří Pospíšil, který vysvětlil, že jako strana mají stovky úspěšných komunálních politiků. jejichž výhodou je schopnost se domluvit. Více, než 60 % kandidátek jsou koaliční kandidáti. Pro komunální politiku je klíčový smysl pro kompromis. Na otázku, kolikrát bude TOP 09 ještě zkoušet koalici se STAN, odpověděl Pospíšil, že se mu podařilo dát dohromady několik demokratických a proevropských stran, které jsou momentálně sdružené pod názvem Spojené síly pro Prahu, a které mají potenciál nahradit neúspěšnou menšinovou vládu Hnutí ANO a ČSSD.

Po úvodním představení předsedů českých parlamentních stran se přešlo k debatám na vybraná témata.

Místní a účelová komunikace, špatná infrastruktura a nekvalitní mosty

Starosta vesnice Kašava Josef Jarcovják se zeptal zástupců parlamentních stran na jejich přítup k řešení problémů s místní komunikací a nekvalitními mosty, které padají. Pospíšil (TOP 09) odpověděl, že by vláda měla víc investovat do dopravní infrastruktury. Okamura (SPD) navrhoval dát do čela resortu dopravy schopnějšího ministra, který by mimo jiné také prosazoval mýtné pro kamiony jezdící po silnicích druhé a třetí třídy. Obecně vzato by se měla víc využívat železnice v případě nákladní dopravy po vzoru vyspělých západních zemí. Hamáček (ČSSD) konstatoval, že díky lepšímu výběru daní a novému zákonu o rozpočtovém určení obcí mají města víc peněz. Pokud jde o opravu silnic druhé a třetí třídy, tak tam Hamáček slíbil, že vláda vyčlení 4 miliardy korun.

Filip (KSČM) navrhoval, aby starosta měl jistotu, že dostane každý rok peníze. Z tohoto důvodu navrhl změnu rozpočtového určení daní, která by spočívala ve sdílené silniční dani. Fiala (ODS) řekl, že by se stav silnic mohl zlepšit, kdyby se nejen více investovalo, ale i se odstranila byrokracie ve stavebním řízení. Bělobrádek (KDU-ČSL) vysvětlil, že údržba dvojek a trojek je zásadně v kompetenci krajů a obcí, které také zvýšily četnost oprav. Na druhou stranu je nutné připomenout, že nelze uzavřít všechny cesty, a tím ochromit dopravu.

Bartoš (Piráti) zmínil debatu před krajskými volbami, v níž se slibovalo více peněz na silnice dvojky a trojky. Dále kritizoval zpoplatněné dálnice, které jsou příčinou odklonu dopravy na silnice nižších tříd. Babiš (Hnutí ANO) kritizoval slova svých soupřeů a ukázal diagram potvrzující dobrou práci ministra dopravy Ťoka, kterou pak srovnal se Stanjurou a Bendlem (oba z ODS). Starostu Rajcovjákovi Babiš slíbil, že peníze budou.

Následně se ještě probíraly MHD zdarma, v níž Babiš obhajoval slevy pro důchodce a studenty a další otázky komunální politiky.