Zeman se rozjel: Petříček je jako plastelína, Poche si zatloukl poslední hřebíček do rakve

Zeman ve čtvrtečním pořadu Týden s prezidentem uvedl, že v pátek přijme Petříčka „na pohovor, který je obvyklý u každého kandidáta na ministerskou funkci“. „To ještě není nic nového. Pokud tento pohovor dopadne dobře, předpokládám, že pana Petříčka budu jmenovat v nejbližších dnech. Možná dokonce 9. října, tedy těsně před tím, než odletím do Tater na zasedání prezidentů visegrádské čtyřky,“ prozradil prezident.

Pak přidal poslední a podle něj i nejdůležitější sdělení. „Nechci, aby poté, co jsem odmítl pana Pocheho, nastoupil na jeho místo klon pana Pocheho – jestli mi rozumíte. Zejména potom, co si pan Poche zatloukl poslední hřebík do své rakve hlasováním v Evropském parlamentu proti Maďarsku, kde čest sociální demokracie zachraňoval pouze Jan Keller,“ rýpnul si do původního kandidáta ČSSD na ministra Zeman.

Zeman dodal, že takových hřebíků bylo už předtím mnohem víc a že toto je pouze ten poslední. „Moje podmínka, a v tom se myslím shoduji i s premiérem, zní: v okamžiku, kdy se stanete ministrem zahraničí, pan Poche odejde z ministerstva zahraničí a nebude vámi jakkoliv manipulovat a odejde do Evropského parlamentu, protože je europoslanec,“ vzkázal Petříčkovi.

Podle prezidenta Petříček ve svých vyjádřeních trošku kličkuje a říká: „ano, ale pan Poche zůstane mým konzultantem“. „Už jsme tu měli pár loutkářů. Připomínám pana Dalíka, který je ve vězení, Připomínám.. sakra, jak se jmenuje… Pokorného, které zatím ve vězení není. Všichni víte, jak dopadli ti, kteří byli těmito loutkáři vedeni,“ dodal důrazně Zeman.

Zároveň ale varoval, že žádný ministr nemá své křeslo jistí. „Petříček je nepopsaný list. A do nepopsaného listu, nebo chcete-li plastelíny, se dá leccos otisknout,“ dodal Zeman.