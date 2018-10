Topolánek se naštval: Nese*te mě s hloupou a agresivní kampaní. Pospíšil TOP 09 pohřbí

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

O tom, koho a proč bude volit, informoval někdejší premiér a jeden z bývalých kandidátů na prezidenta Mirek Topolánek na sociálních sítích. A jasno má v tom, že zůstane věrný ODS, v jejímž čele několik lest sám stál.

„Neslibujte mi 6 mostů, stačí 2. Ani MET na pravém a MoMA na levém břehu. Stačí, když se z jednoho dostanu na druhý. Nepotřebuji ani signál mezi Mírákem a Muzeem. A nese*te mě s hloupou a agresivní kampaní. Volím ODS (její kampani navzdory),“ uvedl Topolánek.

Stručně zhodnotil i jednu z konkurenčních pravicových stran – TOP 09. „Z Topky je zajímavý jen Kalousek. Pospíšil tu stranu pohřbí v liberálním středu,“ kritizuje Topolánek současného šéfa TOP 09 a bývalého politika ODS Jiřího Pospíšila.

Jak přiznává, ani ODS už to u něj neměla letos jisté. „Šel jsem na to vylučovací metodou a na konci jsem neměl nikoho. Tak jsem změnil přístup a zjišťoval, kdo mi nejmíň vadí. Touto metodou je to přijatelná volba,“ vysvětlil Topolánek.