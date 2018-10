Jak volit? Zeman nabádá k panašování, varuje před neosobnostmi

— Autor: ČTK

Občané by podle prezidenta Miloše Zemana měli volit v dnes začínajících volbách do Senátu a obecních zastupitelstev, aby se do funkcí nedostali horší lidé než ti, které sami preferují. Zeman to řekl novinářům při dnešní návštěvě výstavy Doteky státnosti. Sám bude dnes odpoledne hlasovat pro osobnosti napříč stranami. Podobný způsob hlasování, tzv. panašování, by vedle komunálních voleb rád viděl i u sněmovních či krajských voleb.