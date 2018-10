Otec svobodného Československa? Havel by dnes měl narozeniny: Takhle si jej připomněli Zeman, Ovčáček a další

Na Havla dnes vzpomínají nejen občané, ale i někteří politici či instituce. Pražský hrad na oficiálním twitterovém účtu zveřejnil fotografii věnce, které byl položen k hrobu Václava Havla. Na stužce v barvě trikolory je zlatým písmem napsáno „Miloš Zeman“.

Václav Havel

5. 10. 1936 - 18. 12. 2011 pic.twitter.com/aDCdvHrU2Y — Pražský hrad - Kancelář prezidenta republiky (@HradOfficial) 5. října 2018

To hradní mluvčí Jiří Ovčáček přidal fotografii slibu prezidenta České republiky Václava Havla z roku 1993. K fotce doplnil i data Havlova narození a úmrtí.

Slib prezidenta České republiky Václava Havla z roku 1993.



* 5. 10. 1936

+ 18. 12. 2011 pic.twitter.com/OX7XNECcie — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 5. října 2018

„Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co otevírá dveře zlu.“ - Václav Havel. Dramatik. Prezident. Člověk. Dnes by oslavil 82. narozeniny,“ připomíná ministerstvo kultury na svém oficiálním twitteru.

„Vše nejlepší k 82. narozeninám, náčelníku. Děkujeme, že stále vedeš naše kroky a připomínáš nám, že máme pracovat na tom, co má smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne. Tvůj Člověk v tísni,“ přeje Havlovi jedna z nejznámějších českých neziskových organizací.

Na prvního českého prezidenta vzpomíná i Filosofická fakulta Univerzity Karlovy. „Před 82 lety se narodil Václav Havel, dramatik, disident, intelektuál a politik. Zejména jeho eseje reflektující řadu témat politické filozofie jsou i dnes znovu promýšleny a interpretovány v nových společenských diskursech. Václav Havel ještě stále má co říct,“ uvedla FF UK na twitteru.

Václav Havel by dnes oslavil osmdesáté druhé narozeniny #vzpominame pic.twitter.com/gd6gehzMPg — KnihovnaVáclavaHavla (@KnihovnaVH) 5. října 2018

„Dnes by se Václav Havel, otec svobodného Československa, dožil 82 let. Václav Havel je typickým příkladem toho, že osvícených lidí je v dějinách málo. Asi abychom si je pak víc vážili. Krásné narozeniny tam nahoru, pane prezidente!“ popřál Havlovi lidovecký europoslanec Pavel Svoboda.

Někdejší prezidentský kandidát a současný kandidát do Senátu Jiří Drahoš zase spojil Havla a dnešní volby. „Dnes by se Václav Havel dožil 82 let. Připomeňme si jeho slova, že lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je tím, co otevírá dveře zlu. Nebuďme proto lhostejní a pojďme volit!“ apeluje na Čechy Drahoš.

Další nepřáli přímo Havlovi, ale Ferdinandu Vaňkovi. Odkazovali se tak na dnes již legendární inzerát, který vyšel ještě za minulého režimu v Rudém právu. Právě tam se 7. října 1989 ve společenské rubrice objevilo nenápadné blahopřání jistému Ferdinandovi Vaňkovi k jeho narozeninám. Ferdinand Vaněk je jméno postavy z Havlovy hry "Audience". Vaněk zde představuje postavu zakázaného spisovatele, který musí pracovat v pivovaru a přesně tedy kopíruje osud samotného Havla.

Ferdinand Vaněk by dnes šel určitě volit.



Buďte jako Ferdinand Vaněk. ✌ pic.twitter.com/eIHIFr9odD — TOP 09 (@TOP09cz) 5. října 2018

„Ferdinand Vaněk by dnes šel určitě volit. Buďte jako Ferdinand Vaněk,“ uvedla na twitteru TOP 09.

„Dnes by oslavil narozeniny Ferdinand Vaněk. Moc nám chybí,“ přidal se sportovní novinář České televize Michal Dusík.