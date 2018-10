Migranti k nám zavlekli opičí mor? Okamurova slova mají nepříjemnou dohru

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

V usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura ze 2. října a následně také na facebooku Tomia Okamury se objevila slova: „V těchto dnech se ve státech Evropské unie objevily vzácné případy západonilské horečky a opičího moru. Zemřeli čtyři lidé včetně jedné české ženy. Tyto případy mají bez jakékoliv pochyby souvislost s ilegální migrací. Hnutí SPD dlouhodobě upozorňuje, že s migrační politikou EU přímo souvisí obrovská zdravotní rizika pro populaci Evropy. Zdravotní rizika s dopředu těžko předvídatelným dopadem.“

Server EuroZprávy.cz oslovil experty, kteří tato slova vyvrátili. „Jde o zoonózu, takže se přenáší kvůli komárům ze zvířat. Rezervoárovými zvířaty jsou především koně, mohou to být ale i ptáci a řada jiných zvířat,“ vysvětlil pro EuroZprávy.cz způsob šíření západonilského horečky přednosta Kliniky infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno Petr Husa. „S migranty to samozřejmě nemá vůbec nic společného,“ dodal.

Podobně se pro EuroZprávy.cz vyjádřila i vedoucí Národní referenční laboratoře pro arboviry Hana Zelená ze Zdravotního ústavu v Ostravě Hana Zelená. „Západonilská horečka není přenosná z člověka na člověka. Opravdu tedy nehrozí, že by se člověk nakazil touto horečkou při přímém kontaktu s migrantem,“ uvedla.

„Reálně toto není důvod, proč se tyto případy v Evropě objevily,“ vysvětluje pro EuroZprávy.cz. Důvody, proč se tato nemoc vyskytuje nejen v Česku, ale i v Evropě, jsou podle expertky úplně jiné – pravděpodobně související s klimatem.

Video, na kterém Okamura o šíření nemocí mluví, už na facebooku vidělo přes 24 tisíc lidí. Dunka poukazuje na to, že Okamurovo tvrzení je nepravdivé. Dokládá to odkazem na veřejné zdroje. "Západonilská horečka je virové onemocnění, které je způsobeno flavavirem. Původce choroby se obvykle dostává do lidského organismu ze slinných žláz infikovaného komára," cituje například z Wikipedie.

Zmiňuje také to, že druhá nemoc – opičí mor – vůbec neexistuje. „Dle mého názoru člověk vystupující jako správce profilu Tomio Okamura - SPD a v daném videozáznamu pan Tomio Okamura osobně úmyslně způsobil nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva," píše mimo jiné Prasman v trestním oznámení, které je adresované Obvodnímu státnímu zastupitelství pro prahu 1.

I přesto, že experti slova SPD vyvrací, někteří členové hnutí trvají na tom, že za nemoci mohou skutečně migranti. „S africkými migranty do Evropy stoprocentně přicházejí africké infekční choroby. Při vší úctě k našim oponentům, pouze úmyslně a vědomě neinformovaný idiot může tvrdit, že to není pravda,“ komentoval hádky kolem zmíněných výroků poslanec SPD Lubomír Volný.

Advokát, vystupující na Facebooku pod jménem Prasman Dunka, je známý také tím, že v minulosti dopíslal dopisy na Pražský hrad. Žádal v nich o odpovědi dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Zajímal se o twitterový účet Jiřího Ovčáčka a na manželku kancléře Vratislava Mynáře. Pokoušel se zjistit, jaký je mezi Kanceláří prezidenta republiky (KPR) a Alexandrou Mynářovou pracovněprávní vztah.