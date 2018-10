Babiš volil hned ve 14:00. Za hlavní cíl považuje vítězství ANO v Praze

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

"Já budu spokojen, když vyhrajeme Prahu, to je hlavní cíl, prestižní záležitost," řekl Babiš. Podotkl, že v loňských sněmovních volbách ANO nedosáhlo v Praze takového výsledku, jaký si představoval. Je zvědavý, nakolik se naplní volební průzkumy, které ANO v Praze řadily na třetí místo. S volební kampaní byl spokojený, podle něj vyvolala velkou debatu.

Babiš neuvedl, pro koho v obecních volbách v Průhonicích hlasoval. Připomněl jen, že jeho hnutí tam kandidátku nepostavilo.

Fungování vlády podle Babiše nebude mít velký vliv na hlasování v komunálních volbách, podle něj je důležitější, jak jsou lidé spokojeni s prací dosavadních starostů a primátorů. "Referendum o vládě to určitě nebude," řekl. Neočekává ani, že by výsledky voleb ovlivnily další fungování menšinového kabinetu ANO a ČSSD. "Koalice z hlediska vztahového funguje podstatně líp než v minulosti, neočekávám žádný vliv na vládu," řekl.

Výsledek senátních voleb Babiš odhadovat nechtěl. Podle něj je Senát o osobnostech a řada osobností nechce kandidovat za ANO, protože se obávají, že by jim to přineslo problémy. ANO podle něj vybralo do voleb dobré kandidáty, v některých obvodech ale nikoho nepostavilo, protože tam podle Babiše není šance na úspěch. "Stavět kandidáta proti (zlínskému hejtmanovi a senátorovi Jiřímu) Čunkovi (KDU-ČSL) nebo (teplickému primátorovi a senátorovi Jaroslavu) Kuberovi (ODS) je podle mě zbytečné," poukázal na populární senátní tváře.