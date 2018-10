Zeman odvolil. Při hlasování ocenil starosty, práce senátorů si nevšiml

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Zeman s manželkou Ivanou dorazili do volební místnosti v Praze 5 zhruba 15 minut poté, co bylo zahájeno hlasování. "Volby jsou svátek demokracie," prohlásil prezident při odevzdávání lístků. Ke komunálním volbám podle něj občané chodí. "Když se podíváte, komu lidé věří, tak na prvním místě jsou starostové, druhém hejtmani, třetím poslanci a čtvrtém senátoři. Prezident je samozřejmě první, ale to je výjimka. A když někomu nejvíc věříte, tak máte nejvyšší volební účast," řekl.

"Zatímco práci Poslanecké sněmovny dokážu zhodnotit, práci Senátu zhodnotit nedokážu. Protože jsem rozený optimista, chci věřit, že třetina nových senátorů tam vnese novou krev a novou pracovitost," konstatoval.

Do Zemanovy volební místnosti dorazily již dlouho předem zhruba tři desítky zástupců médií. Všichni museli projít důkladnou osobní prohlídkou. V okolí základní školy i uvnitř hlídkovali policisté a v místnosti byli čtyři členové prezidentovy ochranné služby.

Také při druhém kole prezidentských voleb letos v lednu panovala v Zemanově volební místnosti zvýšená bezpečnostní opatření. Před vchodem novináři procházeli kontrolou a řada se jich do místnosti nedostala. Reportéři, kameramani i fotografové byli dovnitř nejprve vpouštěni po čtyřech, přes 20 novinářů včetně zástupců zahraničních médií muselo zůstat venku.

Opatření byla tehdy přizpůsobena kvůli incidentu z prvního kola, kdy do místnosti pronikla ukrajinská aktivistka hnutí Femen Anželina Diašová, při příchodu prezidenta si vysvlékla košili a přiběhla k němu. Křičela přitom "Zeman, Putin's slut" (Zeman, Putinova děvka), nápis stejného znění měla také na hrudi. Soud Diašové uložil tříměsíční podmínku a vyhostil ji ze země. Zeman dnes incident připomněl. "Doufám, že tentokrát nebudeme mít kulturní vložku jako minule," prohlásil.