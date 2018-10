Zavřete tu pusu. Zeman si při odchodu z volební místnosti tvrdě rýpnul do novinářky

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Mezi novináři, kteří čekali na to, až Zeman odvolí, byla také redaktorka Českého rozhlasu, která se prezidenta zeptala, kdo doplní radu České národní banky.

Tato otázka vyvolala Zemanovu ostrou reakci. „Považuji to za test inteligence redaktorů Českého rozhlasu, kteří se proslavili redaktorem v Berlíně,“ uvedl podle serveru Novinky.cz prezident s odkazem na redaktora Rozhlasu, který zveřejnil neověřenou informaci o prezidentově lékařském týmu.

Redaktor návštěvu Miloše Zemana v Berlíně srovnal s návštěvou, ke které došlo před pěti lety. „Ovšem s tím rozdílem, že teď s ním letí i tři lékaři a čtyři zdravotní sestry. Celá třídenní návštěva je spočítaná na krok přesně a pokud možno bez schodů. Vykonávat úřad prezidenta je bezesporu náročné,“ uvedl novinář.

Prezident se vůči této informaci důrazně ohradil. Redaktora ve vysílání Frekvence 1 označil za „pitomce“. Rozhlas se nakonec za jeho slova omluvil.

Zeman poukázal na to, že o Bankovní radě už mluvil. „Média to jméno už zmínila, inteligentní novinář Českého rozhlasu si toto zjistí a zeptá se mě, jestli to mohu potvrdit,“ vysmál se dnes novinářce Zeman. Prezident přitom odtajnil jméno jen jednoho nového člena rady, ekonoma Aleše Michla. Jméno druhého kandidáta Zeman neuvedl.

Při odchodu si pak prezident neopomněl do redaktorky pořádně rýpnout. Otočil se na ni a prohlásil: „A zavřete tu pusu. Když ji máte otevřenou, nesluší vám to.“