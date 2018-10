Bartoš u voleb: ODS a SPD sáhly na morální dno, Piráti mají v Praze ambice zvítězit

"Nám se podařilo v minulých volbách aktivizovat řadu lidí, kteří nechodili k volbám, nebo neměli koho volit, tak já doufám, že i díky nám bude v místech, kde kandidujeme, účast vyšší," řekl novinářům Bartoš.

"Kandidujeme ve 160 různých volbách v komunále, a my bychom všude chtěli dopadnout lépe, než jsme v té dané obci měli výsledek ve volbách do Sněmovny. V Praze máme ambice ve volbách zvítězit a jít do rady, pokud to povolební strategie umožní," uvedl předseda. Obhájit účast ve vedení radnice by Piráti chtěli v Mariánských Lázních, dobré šance vidí Bartoš například i v Brně či Ostravě.

"V senátních volbách máme zajímavé kandidáty (...), tam bychom chtěli, aby byl výsledek takový, že po druhém kole budeme moci sestavit vlastní senátní klub, který Pirátům chybí," řekl Bartoš. K ustavení senátorského klubu je třeba nejméně pěti senátorů.

Bartoš podotkl, že ho zaráží, kolik investovaly některé sněmovní strany do kampaně. "Za nás ta kampaň byla, jak jsou Piráti zvyklí, naši kandidáti byli měsíce v ulicích. Mrzí mě, že v rámci emocí řada stran, a není to doména SPD, ale viděli jsme takovou kampaň i u ODS, tak si strany sáhly až na morální dno," řekl předseda.

"My jsme vedli kampaň pozitivní a mrzí mě, že v rámci toho souboje emocí je nenávist a apel na nejnižší lidské pudy. Nedivil bych se, když to dělají uskupení, které jsou dlouhodobě známy svými rasistickými sklony, ale když se i strany, které se tváří liberálně, sníží k takovému způsobu kampaně a vedení stran se od toho pak distancuje a dělá, že nejsou žádní hodnotitelé etických komisí, tak mi to přijde spíš smutné," dodal Bartoš.