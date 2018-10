Okamura odvolil v Praze 8, čeká podobnou účast jako minule

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura doufá, že SPD při své první účasti v komunálních volbách získá dostatek zastupitelů, kteří by apelovali na to, aby byl slyšet přímo hlas občanů. Okamura to řekl novinářům poté, co odevzdal svůj hlas v Praze 8. Ve volbách očekává podobnou účast jako v minulosti, což by podle něj mohlo SPD nahrát. Převážná část z 39 lidí, kteří zmizeli z kandidátek hnutí do pražského zastupitelstva a zastupitelstev městských částí, podle Okamury odešla kvůli výhrůžkám a zastrašování.

Podobná volební účast jako před čtyřmi lety (zhruba 44 procent) může v komunálních volbách SPD pomoci, míní Okamura. "Doufám, že to bude pro nás výhodou tak jako v krajských volbách. Tam byla také účast nižší, ale náš volič nás přišel podpořit," uvedl. Podle něj je obvyklá nižší účast způsobena volebním systémem. "V zemích s posílenými prvky přímé demokracie bývá účast vyšší, protože lidé mají pocit, že mají větší možnost přímo ovlivnit veřejné dění," doplnil.

Odstoupení 39 lidí z kandidátek SPD do pražského zastupitelstva a zastupitelstev městských částí odůvodnil tím, že se převážná část těchto lidí stala terčem útoků. "Poté, co se lidem objevily ve schránkách volební lístky, začalo být mnoha našim kandidátům vyhrožováno. Zlomeček z kandidátů tedy odstoupil, protože to neměli zapotřebí. Je to okamžik, nad kterým bychom se měli zamyslet. Jestli téměř 30 let po sametové revoluci je někdo perzekvován a šikanován za politický názor, za to, že kandiduje za nějakou stranu, a pokud se příznivci a podpůrci jiných stran uchylují k metodám, že vystraší kandidáty, tak to není správné," doplnil.

Okamura doufá, že sněmovní SPD získá stovky zastupitelů, kteří budou prosazovat program hnutí i na komunální úrovni. "Chtěli bychom apelovat na to, aby byl slyšet přímo hlas občana. Dnes se často rozhoduje o nás bez nás. My chceme přinášet impulzy od občanů. Naši členové nikdy nebudou odcizeni od voličů, jsme zvyklí s nimi komunikovat, stát na ulicích s petičními stánky, jsme kontaktní hnutí," řekl.

V případě voleb do Senátu ocenil, že se SPD podařilo postavit kandidáty ve všech 27 volebních obvodech. "Rádi bychom, aby i v Senátu zazníval hlas ohledně svobody a suverenity České republiky a kritický hlas k politice Evropské unie, což se nyní neděje. Rádi bychom také měli více síly na prosazení zákonů o referendu a o přímé volbě a odvolatelnosti politiků," uvedl.