Šéf komunistů Filip odhlasoval. Nízká volební účast má podle něj dva důvody

— Autor: ČTK

Předseda KSČM Vojtěch Filip, který volil dnes odpoledne v Českých Budějovicích obecní zastupitele i senátora, si přeje vysokou volební účast. Novinářům řekl, že lidé by neměli nechat rozhodovat o své budoucnosti někoho jiného. Dodal, že odhady hovoří o tom, že by k volbám mohlo přijít odevzdat svůj hlas 55 procent. Filip by však přivítal účast vyšší.