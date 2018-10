Hamáček: Pro ČSSD budou první zkouškou až krajské volby

"Klíčové volby pro sociální demokracii byly ty poslední do Poslanecké sněmovny, kde jsme nedopadli nejlépe, a teď se snažíme stranu stabilizovat, znovu získávat důvěru voličů. Nicméně jsme ve vládě pouze tři měsíce, takže tou první zkouškou, zda náš recept funguje, budou spíše volby krajské," řekl Hamáček.

Řekl, že kandidátům ČSSD věří. "Mezi nimi je celá řada osobností, celá řada senátorů obhajuje svůj post, ukázali, že umí pracovat pro občany, takže mají moji důvěru," řekl Hamáček.

Doufá, že volební účast v letošních volbách přesáhne 50 procent. "Já bych chtěl samozřejmě, aby volební účast byla co nejvyšší. A pokud bude přes 50 procent, tak to budu pokládat za úspěch. Je asi tradicí, že nejvíce táhnou parlamentní volby a nevolit je také právo, takže my samozřejmě přesvědčujeme voliče, aby dorazili, ale je to jejich rozhodnutí," uvedl Hamáček.

V Mladé Boleslavi bojuje o přízeň voličů v komunálních volbách devět uskupení, ČSSD vede do voleb Robin Povšík. Současným primátorem je Raduan Nwelati z ODS, který se snaží svůj post obhájit. V senátních volbách ve volebním obvodu 38 Mladá Boleslav o hlasy usiluje sedm lidí, současný senátor Jaromíř Jermář (ČSSD) funkci neobhajuje.