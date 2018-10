ODS posílí ve velkých městech včetně Brna, věří Fiala. Odmítl koalice s extremisty

Aktualizováno 17:06 — Autor: ČTK

Předseda ODS Petr Fiala chce, aby ODS oproti minulým komunálním volbám posílila ve velkých městech. Řekl to dnes novinářům poté, co vhodil lístek do volební urny ve škole v Zemědělské ulici v Brně. V Brně chce strana podle Fialy skončit s nynější stagnací města. ODS je v opozici. Má pět mandátů, které před čtyřmi lety získala za 7,62 procenta hlasů. Volby do měst a obcí a části Senátu se konají dnes a v sobotu.